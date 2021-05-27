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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

"С таким премьером никакие санкции не нужны"

Телеграм-канал Письма к дочери – о контрсанкциях, лзвученных накануне главой правительства Романом Головченко.

"Ладно небо. Тут же скоро и на дорогах станет свободнее. Потому что признание страны опасной территорией как минимум удорожает стоимость транзитных перевозок, за счет подорожания страховок на перевозку грузов. А как максимум, все эти перевозчики начнут потихоньку искать себе новые маршруты, не дожидаясь, пока кто-нибудь окончательно уже запретит транзит.

Вон, вчера премьер Головченко неистово грозился на этот счет. Остановкой транзита и торговыми эмбарго для европейских товаров. И я бы мог сказать, что с таким премьером белорусским властям никакие европейские санкции не нужны. Что он сам справится. Но не скажу. Потому что, когда они в прошлый раз обещали недоброжелателям десять казней египетских, все закончилось запретом баночек из-под Nivea.

Они же, на самом деле не для Европы это все говорят, а для повышения самооценки. Вот рассказал, как без белорусских властей Европу заполонят наркотики и нелегальные мигранты и сразу уровень осознания собственного величия в крови повысился. Проверенный метод. Всегда действовало.

Но сейчас, учитывая внезапно возросшее геополитическое значение, эти угрозы могут стоить белорусским властям конкретных неприятностей. Потому что раньше эти угрозы слышали только родные и близкие, а теперь, получается услышат и те, кому они адресованы.

Я имею в виду: если люди считают тебя опасным для окружающих, а ты начинаешь им угрожать сомнительными личностями и еще более сомнительными субстанциями, то это не способствует исправлению репутации. А способствует совсем наоборот.

Сомнительно, что окружающие вдруг возьмут и испугаются этих угроз, но бесспорно, что отнесутся к ним с большей серьезностью. И для начала могут решить, что источник угрозы надо, к примеру, изолировать. Так что, зря премьер Головченко пугал остановкой транзита. У транзита проблемы намечаются и без его участия.

А вместе с транзитом и у всего остального. Потому что в прежние времена про санкции против «Беларуськалия» говорила только белорусская оппозиция. А сейчас, заботами белорусских властей, «Беларуськалий» уже на пути следования в четвертый пакет санкций. И Бог весть, кто еще туда следует вместе с ним".
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