Хайко Маас по прибытии на встречу с европейскими коллегами в Лиссабоне, передает Такое мнение высказал в четверг глава МИД ФРГпо прибытии на встречу с европейскими коллегами в Лиссабоне, передает tass.ru





"Было бы важно, разумеется, и с Россией говорить по этой теме", - сказал он и добавил, что, по его мнению, "без российской поддержки у Лукашенко нет будущего в Белоруссии". Министр добавил, что при этом "нужно ясно выражать ожидания" в адрес Минска.





Маас добавил, что ЕС оценит, будут ли иметь последствия уже принятые и согласованные пакеты санкций против Беларуси. "Если нет, то нужно исходить из того, что это будет лишь началом большой и продолжительной санкционной спирали", - сказал Маас.





"Мы не можем быть удовлетворены маленькими шагами", - продолжал он. Министр заявил, что ЕС ожидает от Беларуси как минимум освобождения всех политических заключенных.





В понедельник вечером саммит ЕС постановил в экстренном порядке ввести новые санкции против Беларуси, потребовал освободить журналиста Романа Протасевича и обратился с призывом к Международной организации гражданской авиации провести расследование инцидента с принудительной посадкой лайнера с точки зрения нарушения Чикагской конвенции о международной гражданской авиации, а также создания рисков для безопасности самолета и его пассажиров.