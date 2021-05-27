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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

Глава МИД Германии: Без российской поддержки у Лукашенко нет будущего в Беларуси

ЕС должен поддерживать контакт с Россией по теме Беларуси, поскольку Москва обладает возможностями повлиять на Минск.

Такое мнение высказал в четверг глава МИД ФРГ Хайко Маас по прибытии на встречу с европейскими коллегами в Лиссабоне, передает tass.ru

"Было бы важно, разумеется, и с Россией говорить по этой теме", - сказал он и добавил, что, по его мнению, "без российской поддержки у Лукашенко нет будущего в Белоруссии". Министр добавил, что при этом "нужно ясно выражать ожидания" в адрес Минска.

Маас добавил, что ЕС оценит, будут ли иметь последствия уже принятые и согласованные пакеты санкций против Беларуси. "Если нет, то нужно исходить из того, что это будет лишь началом большой и продолжительной санкционной спирали", - сказал Маас. 

"Мы не можем быть удовлетворены маленькими шагами", - продолжал он. Министр заявил, что ЕС ожидает от Беларуси как минимум освобождения всех политических заключенных.

В понедельник вечером саммит ЕС постановил в экстренном порядке ввести новые санкции против Беларуси, потребовал освободить журналиста Романа Протасевича и обратился с призывом к Международной организации гражданской авиации провести расследование инцидента с принудительной посадкой лайнера с точки зрения нарушения Чикагской конвенции о международной гражданской авиации, а также создания рисков для безопасности самолета и его пассажиров.
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