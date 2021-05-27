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Кравчук: Украина будет искать новую площадку для переговоров по Донбассу

Украина намерена искать новую переговорную площадку по урегулированию ситуации на Донбассе, заявил постпред Украины в контактной группе Леонид Кравчук в эфире местного телеканала.

Причин несколько — в том числе, невозможность добраться до Минска.

"У нас не будет уже рейсов в Беларусь, мы не сможем даже туда попасть", — сказал Кравчук.

С учетом сложившейся ситуации, а также поведения, "которое демонстрирует самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко, понятно, что мы не можем даже рассматривать вопрос про точку обсуждения — минскую площадку", — сказал он.

Поэтому Украина, по его словам, обязательн будет искать новую площадку. В ближайшее время Киев намерен обсудить этот вопрос с другими участниками переговоров.

Из-за инцидента с самолетом Ryanair большинство европейских стран уже закрыли свое воздушное пространство для самолётов белорусских авиакомпаний, европейские перевозчики также отказываются летать в Минск. 

Украина приостановила авиасообщение с Беларусью с полуночи 26 мая. Этот шаг в Киеве объяснили тем, что "ситуация с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске является нарушением Конвенции о международной гражданской авиации". 

Решение о приостановке авиасообщения "направлено на обеспечение безопасности полетов и пассажиров".
Источник: euroradio.fm
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