Усидеть с помощью Путина. Асад будет править Сирией еще 7 лет

Несмотря на то, что голосование, названное фарсом всеми его оппонентами и всеми западными и многими мусульманскими государствами, прошло лишь на контролируемых правительственными войсками территориях, Дамаском оно, конечно, признано легитимным. За избирательным процессом следили международные наблюдатели – из России, Беларуси, Китая, Ирана, Армении, самопровозглашенной Южной Осетии, Венесуэлы, Кубы, Никарагуа, Эквадора, Боливии, Алжира, Мавритании и ЮАР, передает Свобода.





Президентские выборы 2021 года в Сирии – вторые по счету с начала гражданской войны в 2011 году. Ранее они проводились в 2014 году, когда вооруженное противостояние в стране достигло пика – тогда Башар Асад одержал победу, по данным официального Дамаска, получив почти 89 процентов голосов.





А в 2020 году, несмотря на пандемию и новую волну протестов против режима, причем в самых разных городах и районах Сирии, в том числе там, где население за все годы войны скорее демонстрировало лояльность режиму, в стране прошли парламентские выборы. При явке в 33 процента Баас, правящая партия Асада, выиграла тогда 177 из 250 мест в Народном совете (парламенте).





По конституции Сирийской Арабской Республики, выборы президента проводятся каждые семь лет, как минимум за 90 дней до истечения срока полномочий действующего президента.





Кандидатами могут быть лишь мусульмане, сирийцы по рождению, не имеющие никакого иного гражданства, достигшие 40-летнего возраста, не имеющие судимости, не лишенные избирательных прав и не состоящие в браке с иностранным гражданином, прожившие в стране не менее 10 лет подряд (что автоматически отсекает от президентской гонки всех активистов сирийской оппозиции в изгнании).





Нынешнее голосование было настолько важным для Асада, что ни один из его оппонентов, тщательно проверенных и отобранных Народным советом, где у партии Баас имеется абсолютное большинство, не представлял для него ни малейшей угрозы.





На выборах 2021 года свои кандидатуры в президенты Сирии пыталось выдвинуть рекордное количество желающих – 51 человек, в том числе 7 женщин и даже один сирийский курд. Однако, по мнению Верховного конституционного суда страны, лишь трое претендентов соответствовали всем требованиям.





Это сам Башар Асад, бывший депутат и министр по делам Народного совета Абдалла Саллюм Абдалла и Махмуд Марей – лидер маленькой, "одобренной правительством" псевдо-оппозиционной партии Демократический арабский социалистический союз.





Хотя Россия заранее объявила, что выборы 2021 года в Сирии являются показательно честными и прозрачными, Госсекретарь США Энтони Блинкен в совместном заявлении с министрами иностранных дел Великобритании, Италии, Германии и Франции подчеркнул, что западные страны считают их нечестными, хотя бы потому, что они не проводятся под контролем ООН.





"Чтобы эти выборы заслуживали хотя бы минимального доверия, возможность участвовать в них, причем в безопасной и нейтральной обстановке, должны были иметь все сирийцы, включая внутренне-перемещенных лиц, беженцев и членов сирийской диаспоры за границей. Без этого такие выборы следует считать фиктивными, к тому же не имеющими никакой ценности для политического урегулирования".





Так говорится в совместном заявлении, выпущенном незадолго до выборов США, Великобританией, Францией, Германией и Италией.





Из-за продолжающейся войны ни о каком голосовании во многих районах Сирии не могло быть и речи – в первую очередь на севере и северо-востоке, то есть в так называемой "зоне деэскалации" в Идлибе, на территориях, контролируемых курдскими группировками, либо же связанной с Турцией оппозиционной "Сирийской национальной армией".





Кроме того, от участия в выборах полностью были отстранены несколько миллионов сирийских беженцев (по некоторым данным, это уже более четверти из всего 18-миллионного населения страны).





Нынешнее голосование, в любом случае, стало свидетельством непотопляемости Башара Асада, спустя 10 лет после начала вооруженного конфликта в Сирии и "арабской весны" – и через 21 год после того, как он сменил в президентском кресле своего отца Хафеза.





Валюта страны рухнула в последние годы в бездну, а экономический крах в соседнем Ливане, санкции и замораживание сирийских счетов за рубежом дополнительно ухудшили положение. Если до начала войны курс национальной валюты, сирийского фунта (или лиры), колебался в районе 47–48 единиц за доллар США, то сегодня это соотношение – 4000:1. Более 13 миллионов сирийцев, в том числе 90 процентов детей, нуждаются в срочной гуманитарной помощи, что на 20 процентов больше, чем в предыдущем году.





Однако Башар Асад не обращает на это никакого внимания. 26 мая он в сопровождении своей супруги Асмы демонстративно проголосовал на избирательном участке в городе Дума, фактически пригороде Дамаска.





Именно в Думе, которая ранее несколько раз переходила из рук в руки во время конфликта, в 2018 году его военные применили против повстанцев и мирного населения химическое оружие.





За свое выживание и сохранение во власти Асад должен благодарить исключительно Россию и Иран – и похоже, их помощь Дамаску начинает окупаться, особенно для Москвы.





Некоторое время назад ряд СМИ сообщили новость о новом российско-сирийском соглашении – касающемся проекта по разведке месторождений нефти и газа на принадлежащем Сирии шельфе Средиземного моря. Подписано оно было, как утверждается, сирийским правительством и несколькими крупными российскими частными бизнесменами, аффилированными с пресловутой группой "ЧВК Вагнера".





Москва всячески укрепляет свой стратегический плацдарм в Сирии чтобы еще больше расширить свое присутствие в Восточном Средиземноморье. Как подчеркивает политолог-востоковед Леонид Исаев, до того, как Россия начала свою военную операцию в Сирии, все медленно, но верно шло к тому, что Башар Асад рано или поздно, но власти бы лишился:





"Конечно, вмешательство Путина привело к тому, что у противников Асада не осталось никаких шансов. Да и вообще у всего сирийского народа не осталось никаких шансов, по крайней мере в краткосрочной перспективе. В Сирии после 10-летнего конфликта, с одной стороны, ситуация стабилизировалась, об угрозе со стороны террористической группировки "Исламское государство" и других радикально-джихадистских структур, по крайней мере в настоящее время, можно забыть.





Но при всем этом Сирия лишилась очень важного элемента под названием "политический диалог", который должен был в какой-то степени объединить оставшиеся политические группы в отношении того, как дальше Сирия должна развиваться и какую государственность строить. Образ России у подавляющего большинства сирийского населения сегодня очень негативный – из-за той политики, которую Кремль проводил там на протяжении последних лет".





За день до президентских выборов, 25 мая, на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии прибыли три Ту-22М3 ВКС России, дальних сверхзвуковых ракетоносца-бомбардировщика с изменяемой геометрией крыла, способные нести ядерное оружие.





Минобороны РФ называет их "убийцами авианосцев". Для этого на авиабазе реконструировали взлетно-посадочные полосы и установили разное новое оборудование. По официальному заявлению Москвы, в Сирии экипажи Ту-22М3 "будут тренироваться в новых географических районах", в том числе летать над Средиземным морем.