Сделка по Беларуси за спиной беларусов

Появляются новые факторы, подтверждающие процесс демонтажа остатков Российской империи.





В ходе недавней карабахской войны Москва объясняла свое невмешательство тем, что собственно Армению боевые действия не затрагивают (что, кстати, было неправдой).





Но вот Азербайджан решил «уточнить» свои границы с Республикой Армения. Азербайджанские войска в нескольких местах пересекли границу формальной союзницы России и вклинились на армянскую территорию на глубину от нескольких сот метров до 3,5 км.





Ереван попытался задействовать процедуры ОДКБ в ситуации внешней агрессии. Ожидаемо безрезультатно. Кремль же в ответ на прямое обращение Армении о помощи предложил армянам и азербайджанцам решать пограничные вопросы полюбовно. Что в Ереване восприняли как издевательство.





Россия слабеет. Это многолетняя тенденция. Но надо понимать, что слабеть и быть слабым — это не одно и то же. Слабость - состояние относительное и познается в сравнении с конкурентом.





Россия слабеет не только в сравнении с Западом или Китаем. Но и в сравнении с Турцией. Это ослабление будет продолжаться и дальше из-за отказа соседней страны от модернизационного проекта. А модернизация возможна только через вестернизацию. То есть заимствование наиболее эффективных западных практик и технологий.





Процесс ослабления идет вразрез с претензиями Москвы на доминирование над своими прошлыми владениями, ныне независимыми государствами. Но возможности экономического и силового доминирования постоянно сужаются.





Отсюда регулярные призывы Москвы сформировать новую Ялтинскую систему, разделив как минимум постсоветское пространство на некие зоны влияния (привилегированных интересов). Вполне рациональное поведение: если нет сил жёстко противостоять — надо попытаться договориться.





Запад регулярно отрицает возможность нового раздела Европы на сферы влияния. Мол, та эпоха прошла и возврата к ней не будет. Но все не так однозначно.





За последние 20 лет для Запада сформировалось четыре источника постоянных вызовов, которые могут перерасти или уже переросли в вооруженные угрозы:





— исламский экстремизм

— Иран

— Россия

— Китай.





Строго говоря, исламский экстремизм задевает Запад лишь по касательной. Главный урон от него несут сами мусульманские страны. Несмотря на громкие слова о глобальной войне с исламским экстремизмом, этот самый экстремизм является проблемой локальной, максимум региональной.





В Иране правит специфический режим, который тоже является проблемой регионального, а не глобального масштаба. И этот режим в принципе договороспособен. Что продемонстрировала предыдущая сделка по иранской ядерной программе.





Пределы претензий России ограничиваются частью постсоветского пространства, которую в Москве рассматривают в качестве своей внутриполитической, а не внешнеполитической повестки дня.





Деструктивное вмешательство на Балканах и в политические процессы в Европе, вовлечение в сирийский и африканские конфликты — это попытка улучшить свои переговорные позиции относительно постсоветских стран. А не глобальная война с Западом или атака на свободный мир.





Россия пытается принудить Запад к сделке, а не уничтожить его. Уверен, что на Западе это понимают.





Китай на сегодняшний день является главным вызовом для Запада. Не в силу некой особенной агрессивности Пекина. А в силу самодостаточности последнего. Россия и Иран, несмотря на свой значительный потенциал, подобной самодостаточностью не обладают и обладать не смогут.





Масштаб китайского вызова требует в первую очередь от США максимальной концентрации усилий. Для чего необходимо разрешить второстепенные конфликты. Вывод войск из Ирака и Афганистана, обсуждение новой ядерной сделки между Вашингтоном и Тегераном — именно про это.





И текущее обострение российско-американских отношений — это инструмент поиска нового баланса между Кремлем и Вашингтоном. Частью этого баланса может быть неформальное соглашение между США и Россией о допустимых границах их вмешательства во внутриполитические процессы в постсоветских странах.





При безусловном сохранении суверенитета этих стран де-юре в существующих границах де-факто.





Я считаю высоко вероятной ситуацию, при которой произойдет условный размен Украины на Беларусь. Первая в границах «как есть» (т.е. без ОРДЛО и Крыма) «уходит» на Запад. Беларусь остается в зоне влияния России. Но лишь при условии, что в нашей стране не будут происходить события, которые вынудят Запад вмешаться.





И это плохая новость для Александра Лукашенко: его уход подразумевается как необходимая часть сделки. Но это одновременно и плохая новость для зарубежных беларуских политических центров: Запад не будет действенно поддерживать их претензии на власть.





Ряд признаков свидетельствуют, на мой взгляд, о высокой вероятности подобной сделки:





— несмотря на многочисленные анонсы не состоялся, а затем и вовсе перенесен на неопределённый срок, визит Светланы Тихановской в Вашингтон. Который подразумевал встречу с президентом США Джо Байденом.





И вынудил бы нынешнюю американскую администрацию публично взять политические обязательства по поддержке демократических преобразований в нашей стране.





— 4-й пакет санкций ЕС против беларусского режима неоднократно переносился под нелепыми предлогами. А три предыдущих пакета — несмешной анекдот.





— Атака беларусского режима на Союз поляков на Беларуси поначалу вызвала бурную реакцию в Варшаве. Польское руководство объективно расценило произошедшее как репрессии по этническому признаку. И попыталось придать произошедшему международный резонанс.





Но внезапно утихло. При том, что вопросы защиты прав польского меньшинства — крайне чувствительны и для польских политиков, и для общества. И у молчания Варшавы должны быть очень веские причины.





— Про ЕСовскую поддержку беларуского общества было сказано много громких слов. Но все, что сделано для помощи беларусам, делалось национальными правительствами европейских стран. Брюсселем не сделано НИ-ЧЕ-ГО.





— Американцы уже обозначили отказ от санкционного давления на проект «Северный поток -2», который несет угрозу не только для газового транзита через Украину, но и через Беларусь.





Я общался относительно вероятности сделки России и Запада по Беларуси с нашими политиками за рубежом. Они считают, что для такой договорённости требуется высокий уровень доверия между США и Россией. Которого сейчас нет.





Это справедливый аргумент. Но с одной поправкой: доверие требуется для устойчивого долговременного соглашения. Если же каждая из сторон стремится выиграть время для решения более важных задач — доверие желательно, но не обязательно. Достаточно иметь механизмы наказания другой стороны за нарушение условий соглашения.





Очередной срочный вызов А. Лукашенко в Кремль, опубликованный в газете «КоммерсантЪ» в субботу 15 мая, в условиях ведущейся подготовки встречи Байдена и Путина (26 мая стало известно, что она пройдет в Женеве 16 июня, во время встречи будут обсуждаться Украина и Беларусь - прим. БП) представляет повышенный интерес.





Но одновременно это является и вызовом для беларусского народа. Которому Западом и Россией в очередной раз может быть отказано в праве самостоятельно и свободно определять свою судьбу. Как и 100 лет назад в Риге.







