Об этом в среду заявила Карин Жан-Пьер, заместитель пресс-секретаря Белого дома.





Впервые выступая в качестве пресс-секретаря на брифинге в Белом доме, Жан-Пьер подтвердила, что президент Байден попросил «свою команду изучить этот (вопрос) и предложить ему несколько вариантов дальнейших действий». Окончательное решение пока не принято.





Жан-Пьер сказала об этом, отвечая на вопрос журналиста о том, приняла ли администрация окончательное решение о санкциях в отношении Беларуси.





Отвечая на вопрос журналиста о том, что мог бы сделать президент Джо Байден для освобождения оппозиционного журналиста Романа Протасевича, арестованного в Минске, Карин Жан-Пьер еще раз подчеркнула, что Белый дом «очень обеспокоен» тем, что произошло в Беларуси, учитывая, что на борту самолета находились и граждане США.





«Президент осудил это [происшествие], и развитие последует», - заявила Жан-Пьер, добавив, что европейские союзники также вплотную занимаются решением вопроса.







