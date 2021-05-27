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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

Международная организация гражданской авиации проведёт сегодня экстренное совещание из-за посадки самолёта Ryanair в Минске

Сам перевозчик и ряд западных стран назвали произошедшее угоном воздушного судна.

Тридцать шесть дипломатических представителей совета ИКАО, входящего в ООН примут участие в сегодняшней встрече, сообщает "Эхо Москвы". 

На этой неделе в организации объявили, что принуждение самолёта к посадке в Минске вызывает сильную озабоченность, и подобные действия могут противоречить положениям Чикагской конвенции о международной гражданской авиации.

О какой именно статье документа идёт речь, там не уточнили. Как предположил журнал «Авиатранспортное обозрение», ИКАО может ссылаться на пункт, согласно которому государство не может использовать оружие против гражданского самолёта и не должно в случае перехвата создавать угрозу для жизни пассажиров.

Самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс в минувшее воскресенье экстренно посадили в Минске после не подтвердившегося сообщения о бомбе. В ходе операции военные республики подняли в небо истребитель МиГ-29.

Как утверждали представители белорусских властей, о минировании борта им сообщили в палестинском движении ХАМАС, которое в свою очередь отрицает причастность к инциденту. В то же время американское-интернет издание The Daily Beast отмечает, что электронное письмо о минировании отправили через 24 минуты после того, как белорусские чиновники оповестили пилотов об угрозе.
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