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Лукашенко предложил увеличить депутатский срок с четырех до пяти лет

Александр Лукашенко предложил увеличить депутатский срок в парламенте и местных советах с четырех до пяти лет.

Выступление Александра Лукашенко / president.gov.by

Предложение прозвучало на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления, пишет Еврорадио.

"Я сторонник того, чтобы все-таки парламент и советы работали 5 лет, не 4 года. И чтобы была разбежка между президентскими выборами и выборами советов и парламента в два года. Не каждый год, а в два года. Нам предстоит еще подумать, как это развести. Но в единый день голосования", — передает БЕЛТА слова Лукашенко.
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