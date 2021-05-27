Лукашенко предложил увеличить депутатский срок с четырех до пяти лет
Александр Лукашенко предложил увеличить депутатский срок в парламенте и местных советах с четырех до пяти лет.
Выступление Александра Лукашенко / president.gov.by
Предложение прозвучало на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления, пишет Еврорадио.
"Я сторонник того, чтобы все-таки парламент и советы работали 5 лет, не 4 года. И чтобы была разбежка между президентскими выборами и выборами советов и парламента в два года. Не каждый год, а в два года. Нам предстоит еще подумать, как это развести. Но в единый день голосования", — передает БЕЛТА слова Лукашенко.
09:37 27/05/2021
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