



Против Лукашенко сейчас действительно будут введены санкции. Я думаю, что все они коснутся исключительно авиационных дел. То есть ЕС закроет воздушное пространство для белорусских самолетов, и западные компании перестанут летать в Беларусь, пишет доктор экономических наук, директор Центра исследований постиндустриального общества (Россия) Владислав Иноземцев.





Их примеру, возможно, последуют Украина и Грузия. Беларусь станет страной-изгоем. Это станет серьезным ударом не столько по Лукашенко, сколько по белорусским гражданам. Сотрудников Белавиа тоже жалко, но, скорее всего, так и будет.





Что касается прочих санкций, думаю, будут введены ограничения против очередных белорусских силовиков, но фундаментально это ничего не изменит, поскольку большинство белорусских госслужащих давно невыездные.





То есть, большого подрыва для экономики этой страны не будет, а легитимности у ее власти и так нет. Но ситуация непредсказуемая, потому что абсолютно непредсказуемый человек сейчас во главе республики. Вещи, подобные взаимной с Латвией высылке дипломатов, будут продолжаться. Человек в общем-то действует совершенно неадекватно.





Думаю, что Россия во всей этой ситуации сделает вид, что ничего не произошло. Это будет дополнительной темой для обсуждения между Путиным и Байденом в Женеве, но каких-то радикальных последствий для белорусского режима не будет.





Я думаю, протесты в Беларуси будут подавляться еще жестче. Я был там в последний раз 3 недели назад, и у меня не создалось впечатления, что протестная волна может подняться там снова. Протест раздавлен, народ выбит из колеи, какого-то желания сопротивляться нет. Кроме того, там еще и ввели запрет на освещение уличных акций.





И я думаю, абсолютно невозможно, чтобы Лукашенко отпустил Протасевича и других политзаключенных. Так же как в случае с Путиным и Навальным. Я так понимаю, они являются заложниками для этих режимов. Освобождение их Западу будет стоить очень дорого. В случае с Навальным это возвращение Путина в «большую восьмерку», в случае с Протасевичем и другими белорусскими политзеками – это легитимация Лукашенко и превращение его во вновь рукопожатного политика. Запад не сможет пойти на это. Поэтому я думаю, что Навальный, что Протасевич будут сидеть в тюрьме, пока действуют режимы Путина и Лукашенко.







