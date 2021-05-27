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Российский эксперт: Нет больше "Швейцарии Восточной Европы". Есть только власть. И хруст костей на Окрестина

"Это была незамысловатая, но эффективная игра: между Москвой, Брюсселем и Вашингтоном".

Российский эксперт: Нет больше "Швейцарии Восточной Европы". Есть только власть. И хруст костей на Окрестина
Редко когда тезис "неконтролируемая власть неизменно скатывается в безумие" иллюстрируется так ярко. Над Беларусью не будут летать международные авиакомпании, а белорусских авиаперевозчиков не пустят в ЕС: страна потеряет миллиарды долларов в том числе на воздушном транзите, пишет российский аналитик-международник Алексей Наумов.

Взамен Александр Лукашенко (именно он, не страна) получает совершенно бесполезного с точки зрения информационной работы раскаявшегося оппозиционера. Даже если завтра задержанный Протасевич расскажет, что его план выкопать тоннель в Литву курировал лично Генри Киссинджер, это не будет иметь никакого значения — для одних БЧБ-протест останется единственной надеждой на демократизацию страны, для других — проделками хитроумных западных спецслужб.

Это, конечно, трагедия белорусского президента: годы лавирования между Москвой и Западом закончились. Это была незамысловатая, но эффективная игра: между Москвой, Брюсселем и Вашингтоном, между националистами и русским миром, между глобалистами и консерваторами. Все это вкупе с авторитарной властью позволяло обеспечивать стране относительно высокий уровень жизни и тот самый порядок, о котором с завистью рассказывали гости из России.

Теперь все кончилось. Белорусский президент любой ценой стремился сохранить власть — он сохранил ее и на этот раз, не заметив, как превратился в настоящего, не карикатурного диктатора и мучителя, вписав свое имя в постсоветскую историю однозначно черной краской и замазав образ нашей страны среди жителей Беларуси. Нет больше многовекторности. Нет больше "Швейцарии Восточной Европы". Есть только власть. И хруст костей на Окрестина.
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