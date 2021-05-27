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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

В Минск летит премьер-министр России и главы правительств стран СНГ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 27-28 мая посетит с рабочим визитом Беларусь. В частности, он проведет в Минске встречу с Романом Головченко и примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ, сообщают информагентства.

Это уже вторая поездка Мишустина в Беларусь в этом году и четвертая — за время его работы во главе кабмина. В предыдущий раз российский премьер был тут в середине апреля.

В этот раз поездка Мишустина пройдет параллельно с другим визитом: на 28 мая намечены переговоры Лукашенко и Путина в Сочи.

«На фоне скандала с самолетом и авиаблокадой, после задержания россиянки и накануне встречи Лукашенко с Путиным: Михаил Мишустин сегодня отправляется с двухдневным рабочим визитом в Беларусь», — так охарактеризовал обстоятельства поездки близкий к президенту РФ телеграмм-канал «Пул №3».
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