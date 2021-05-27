Отец Романа Протасевича опровергает, что тот воевал на Донбассе

Дмитрий Протасевич / скрин из стрима Еврорадио





Двое задержанных пассажиров борта Ryanair Афины — Вильнюс, который 23 мая приземлился в Минске, это Роман Протасевич и его подруга София Сапега. Почти сразу после задержания по телеграму поползли слухи, что Протасевич несколько лет назад воевал в Украине, передает Еврорадио.





Однако отец журналиста Дмитрий Протасевич в стриме Еврорадио опровергает то, что Роман воевал в составе украинского батальона “Азов”. Он говорит, что Роман Протасевич действительно ездил в район боевых действий на юго-востоке Украины, но не как солдат-наёмник, а как фотограф-фрилансер.





“Сейчас можно приписать моему сыну всё что угодно, чтобы показать — смотрите, какой он: мол, был там-то, воевал в Украине и так далее”, — говорит Дмитрий Протасевич.





“Согласно мировым нормам журналист не является участником войны, он — лицо невооружённое. Украина — это государство, которое ведёт законную деятельность на Донбассе по освобождению своей территории. Приравнивать журналиста к террористу? Такое мы уже где-то проходили. Журналист равно террорист у нас, понимаете?” — добавляет он.











Российский пропагандист Константин Придыбайло опубликовал несколько фото из смартфона Романа Протасевича, конфискованного силовиками. На них Роман — в военной форме, с оружием в руках. Вероятно, снимки относятся к периоду его пребывания в зоне боевых действий на юго-востоке Украины. Российский пропагандист Константин Придыбайло опубликовал несколько фото из смартфона Романа Протасевича, конфискованного силовиками. На них Роман — в военной форме, с оружием в руках. Вероятно, снимки относятся к периоду его пребывания в зоне боевых действий на юго-востоке Украины.





Однако сами по себе они ничего не доказывают. Редкий мужчина, попав на войну, где полно оружия вокруг, не сфотографируется на броне танка или с автоматом в руках. Скорее, даже наоборот: вряд ли человек, принимающий серьёзное участие в боевых действиях на территории чужой страны, будет позировать для фото.