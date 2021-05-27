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Посадка Ryanair в Минске: СМИ подтверждают, что "Литовские аэропорты" получили письмо с угрозами, но в версии белорусов нашли еще одну нестыковку

Письмо с угрозой взрыва Ryanair поступило на почту минского аэропорта уже после того, как власти рассказали о минировании экипажу. Об этом сегодня сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на американское издание Daily Beast.

Посадка Ryanair в Минске: СМИ подтверждают, что "Литовские аэропорты" получили письмо с угрозами, но в версии белорусов нашли еще одну нестыковку
PETRAS MALUKAS/Getty Images
Как выясняется, центру Михаила Ходорковского «Досье» совместно с изданиями The Daily Beast и немецким Der Spiegel удалось получить и проанализировать копию электронного письма, отправленного «представителем ХАМАС» в минский аэропорт.

Из него следует, что белорусские диспетчеры сообщили пилотам Ryanair о минировании самолета на 27 минут раньше, чем сами получили сообщение о бомбе. 

Как сообщает "Досье", 23 мая в 12:25 по белорусскому времени на электронную почту администрации «Литовских аэропортов» пришло письмо с угрозой взрыва бомбы на борту самолета рейса FR4978, отправленное с адреса [email protected] В нем сообщалось следующее: «Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Мы требуем, чтобы ЕС отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники Дельфийского экономического форума возвращаются домой 23 мая рейсом FR4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом. Аллаху Акбар». 

В 12:30 самолет вошел в воздушное пространство Беларуси. Как следует из стенограммы переговоров диспетчеров с пилотами Ryanair, в ту же минуту белорусская сторона проинформировала экипаж о предполагаемой угрозе взрыва. 

В 12:33 диспетчер сообщил пилоту о том, что письмо с сообщением о бомбе было отправлено сразу в несколько аэропортов. 

Однако, как выяснил Центр «Досье», на тот момент письмо от «террористов» получили только «Литовские аэропорты». Греческое управление гражданской авиации заявило, что в афинский аэропорт письмо с угрозой о бомбе не приходило.

В 12:47 самолет изменил курс и полетел в сторону Минска. 

В официальном заявлении Управления авиации Минтранса Беларуси не раскрываются подробности о времени получения электронного письма, однако «Досье» выяснил, что копия письма от пользователя Ahmed Yurlanov пришла на электронную почту Национального аэропорта Минска ([email protected]) в 12:57 дня по белорусскому времени — то есть почти через полчаса после передачи сообщения о возможном минировании борта. 


Напомним, что ХАМАС официально опроверг причастность к отправке письма и заявил, что не прибегает к подобным методам. Да и требование перестать поддерживать израильскую сторону вряд ли можно было выполнить меньше, чем за час — столько самолету оставалось лететь до Вильнюса. А в Газе в тот момент уже был объявлен режим прекращения огня. Реальность фигуры Ахмеда Урланова также вызывает вопросы. Однако несостыковка со временем, пожалуй, наиболее очевидная. Каким образом белорусские спецслужбы узнали о минировании самолета до получения письма о бомбе? Откуда им было известно, о сообщение было отправлено еще в несколько аэропортов?, задаются вопросом журналисты.  
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