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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

Лукашенко поддержал предложение о введении ответственности за призывы к санкциям

Соответствующий вопрос был задан сегодня на встрече в парламенте, сообщает БЕЛТА.

Политик отметил, что это предложение надо проработать с юридической точки зрения. "Если вы на мой уровень или в парламент внесете предложение об ответственности за призывы к санкциям, гарантирую, что это будет принято. Опять, не наше ноу-хау (речь о том, что примеры подобных законодательных норм уже есть за рубежом. - Прим. БЕЛТА), но очень нужное для нашей страны", - сказал Александр Лукашенко.
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