Лукашенко поддержал предложение о введении ответственности за призывы к санкциям
Соответствующий вопрос был задан сегодня на встрече в парламенте, сообщает БЕЛТА.
Политик отметил, что это предложение надо проработать с юридической точки зрения. "Если вы на мой уровень или в парламент внесете предложение об ответственности за призывы к санкциям, гарантирую, что это будет принято. Опять, не наше ноу-хау (речь о том, что примеры подобных законодательных норм уже есть за рубежом. - Прим. БЕЛТА), но очень нужное для нашей страны", - сказал Александр Лукашенко.
23:23 26/05/2021
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