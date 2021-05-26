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Тихановская объявила международную конференцию о новых выборах в Беларуси

Светлана Тихановская объявила Международную конференцию о новых выборах в Беларуси. Она пройдет 1-2 июня 2021 года.

Цель конференции — "обсудить, как прийти к досрочным выборам президента Беларуси для разрешения кризиса и как их провести". Проводят встречу международные партнёры IFES (США), International IDEA (Швеция) и DRI (Германия) под патронатом Тихановской.

Кроме представителей демократических сил Беларуси участие в конференции примут вице-президент Европарламента Клара Добрев, конгрессмен США Билл Китинг, генеральный секретарь Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Роберто Монтелла, генеральный секретарь межправительственной организации International Idea Кевин Касас-Замора, глава ЦИК Грузии Тамар Жвания, генеральный секретарь Ассоциации организаторов выборов стран Европы Жолт Солноки (Венгрия), международный эксперт по выборам Уршула Гацек (Польша) и другие.

Офис Тихановской также предложил участие и представителям режима, в том числе главе администрации Игорю Сергеенко, заместителю главы администрации Ольге Чуприс, члену Палаты представителей Светлане Любецкой, пишет Еврорадио.
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