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Виктория Василевич: «Выстрел себе в ногу» удался на славу»

Аналитик посчитала слагаемые нанесенного экономического ущерба.

Виктория Василевич: «Выстрел себе в ногу» удался на славу»
Иллюстративное фото
– Цена принуждения к посадке с помощью белорусской ракетной угрозы «воздух-воздух» международного гражданского рейса Афины-Вильнюс ирландской авиакомпании Ryanair высока, – пишет эксперт Аналитического центра «Стратегия» Виктория Василевич. – Политический урон от признания страны государством-террористом неисчислим. Посчитаем слагаемые нанесенного экономического ущерба.

Внешнеполитические

Евросоюз заморозил помощь Беларуси в размере 3 млрд евро.

Госаблигации РБ рухнули в цене. Еще не реализованные держателями белорусские евробонды сейчас стремительно дешевеют и выбрасываются на биржу, поскольку вскоре их ликвидность и вовсе минимизируется.

Инвесторов обдало ледяным душем очевидных перспектив экономической смерти любых инициатив, осуществляемых В и ИЗ Беларуси.

Коммерческие взаимоотношения с государством, осуществляющим террор в отношении не только собственных мирных, но даже иностранных граждан, которые находятся вне его территории (как минимум 17 государств), становятся для бенефициаров слишком токсичными. Вследствие чего можно ожидать санкций в отношении грузоперевозок всеми видами транспорта, включая не только авиацию, но и железнодорожный и автомобильный.

Это – коллапс грузоперевозок, являющихся существенным фактором формирования ВВП и бюджета страны.

Цена воздушного пространства

Воздушное пространство Беларуси принадлежит Беларуси, его использование оплачивается (или говорить в прошедшем времени?!).

Наземные диспетчерские службы финансируют, по сути, иностранные авиакомпании, использующие небо нашей страны для своего транзита. Самолетов иностранных авиакомпаний в небе Беларуси несравнимо больше, чем с надписью «Белавиа». Их исчезновение автоматически означает опустошение авиадиспетчерской кассы.

Коммерческо-логистический вектор

Грузопоток через аэропорт Минск для украино-российских грузов и пассажиров, составлявший большую их часть, прекращается.

Пассажирские перевозки «Белавиа» под вопросом, поскольку все больше стран, в том числе Австрия, Великобритания, Латвия, Нидерланды, Сингапур, Финляндия, Франция, Украина (с каждой минутой список растет) отказались принимать белорусскую авиакомпанию в своих аэропортах и исключили полеты в аэропорты Беларуси.

Куда будут летать белорусские самолеты, если сопредельные и не только государства закроют для них свои воздушные пространства? А этого следует ожидать после совещания ИКАО по захваченному рейсу и похищению пассажиров маршрута Афины-Вильнюс.

Надежды на восточного соседа есть, но тают, как и следы российского авиаперевозчика ЮтЭйр в небе Беларуси.

Итак…

«Белавиа», как авиакомпанию, ожидает банкротство, ибо у правителей Беларуси нет резервных средств как для ее финансирования в полном объеме, так и для обслуживания ее основных средств. (Даже если не только автомобили на границах РБ заставить платить за въезд-выезд и обработку колес (!), но даже граждан обязать платно мыть ноги у красно-зеленых пограничных столбов).

Беларусь, как государство в центре Европы, ждет автоматическая экономическая блокада, ибо именно транспортные артерии являются «кровеносными каналами» ее экономики.

Таким образом, «бомбардировка Воронежа» или «выстрел себе в ногу» удались на славу – к мгновенной смерти не привели, но повсеместный «сепсис» источников наполнения бюджета страны и предсмертную экономическую (да и политическую) агонию обеспечили.
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