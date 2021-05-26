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Андрей Дмитриев: : Евросоюз вместо слабости может продемонстрировать Минску силу

Отсутствие в Беларуси серьезных интересов и признание, что белорусская власть на 100% ориентирована на Кремль, открывает путь к жёстким решениям со стороны Запада.

Андрей Дмитриев: : Евросоюз вместо слабости может продемонстрировать Минску силу
Сопредседатель «Говори правду» Андрей Дмитриев не услышал в сегодняшнем выступлении Лукашенко «ничего нового». Однако сложившуюся после посадки борта Ryanair в Минске ситуацию власти «оценивают как серьёзную: явно никто не рассчитывал на авиаблокаду и стремительные решения обычно медлительного и осторожного Евросоюза».

Чем можно объяснить молниеносную и жесткую реакцию Евросоюза?
Долгие год «Беларусь не была в топе списка интересов Запада, именно поэтому требования были невысокие, а реакции всегда небыстрые и половинчатые». После истории с авиалайнером в Европе страну воспринимают как страну, которая «создает угрозу не только для своих граждан, но и для европейских», написал Дмитриев в Фейсбуке
Более того, сегодня Лукашенко пригрозил не останавливать миграционный и наркотрафик — а это воспринимается «как дополнительный аргумент, что угроза выходит за рамки страны и надо ставить крест на Беларуси, как стране-партнере». 
К каким последствиям может привести позиция официального Минска?
«Мы де-факто получили блокаду гражданских перевозок, грузовые имеют все шансы пойти следом. Даже если не будет такого решения, просто в рамках понимания безопасности. Это удар не только по сфере перевозок и логистике, такое решение коснется всей промышленности, сделав наши товары еще менее рентабельными и конкурентоспособными. 

Если Беларусь признана опасной территорией, то страховые компании могут отказаться от страхования или начнут выставлять очень высокие цены на грузы, которые идут через Беларусь. И один из немногих прибыльных секторов экономики можно смело записывать в банкроты». 
Авиаблокада – не единственное и не самое страшное последствие инцидента, считает А.Дмитриев:

- Четвертый пакет санкций уже очевидно будет принят, но станет жестче, чем планировалось и не будет последним. Изоляция и блокирование будет нарастать по всем направлениям. 
Достаточно широкое распространение приобрела точка зрения о том, что Лукашенко демонстрирует свою антизападность Кремлю и готов поторговаться с ним за «кейс Ryanair». Но купится ли Москва на очередную уловку Минска?
- Кремль будет сокращать прямую финансовую поддержку, считая, что в таких условиях политическая и военная поддержка и есть главное, что они обеспечивают. 

Как сказал Путин во время своего послания: "Смысл и содержание политики России на международной арене обеспечить мир и безопасность..." Остальное - через биржу в Москве или по системе связанных кредитов для поддержки российского бизнеса и интересов». 

«И я не согласен с Лукашенко, когда он говорит, что через две недели всё забудется. История с самолетом открыла дверь к жёстким мерам, которую до это европейцы старательно подпирали ногой, за что часто получали обвинения в слабости. Теперь Беларусь может стать для них возможностью, где будут показывать силу…»
«Белорусский партизан»
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