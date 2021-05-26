



Выгодна ли эта ситуация Лукашенко?





С одной стороны, арест оппозиционного блоггера Протасевича прекрасная новость для средней руки политического людоеда.





С другой, Александр Григорьевич долгое время показывал такие чудеса политической изворотливости, лавируя между Москвой и Западом, что вряд ли его можно заподозрить в столь примитивных инстинктах.





Тогда что могло его заставить сделать шаг в сторону очевидной пропасти, за срывом в которую: политическая и дипломатическая изоляция, полный бойкот, неизбежная потеря власти?





Стоил захват какого-то блогера подобных последствий?





Конечно, нет. Инициатором всего этого безобразия был, скорее всего, не сам Лукашенко.





Нет, валить то будут на него, он теперь все равно Плохиш Плохишевич.





Инициатором всех бед был Кремль, который провёл эталонную гибридную войну по захвату Беларуси.





Сначала запугивание путём выставления российских оппозиционных кандидатов (Бабарико, Тихановский).





Потом запугивание посылкой чвкашников и борьбой «за русский мир».





Потом явное участие российских спецслужб в диком и жестоком избиении мирных протестующих.





Но даже это не разорвало до конца связи Лукашенко с Западом.





Хотя, где этот Запад? Самые верные его агенты и партнеры сидят в Москве.





Срежиссированный захват заходившего на посадку в Вильнюс гражданского самолета в небе над Беларусью, это окончательная делегитимация батьки перед Европой и западным миром.





Теперь он полностью принадлежит Кремлю.





А дальше знаете, что может быть?





А дальше, перед встречей Путина с Байденом, этого «плохиша» аккуратно убирают и «приносят его голову» старшему партнеру.





Убирают мирно — на какое-нибудь Союзное государство или подобную ничего не значащую символическую конструкцию, прикрывающую грабеж нашей несчастной порабощенной Родины наглыми коллаборационистами-капиталистами...







