- Эта посадка самолета, мне кажется, должна иметь ряд последствий. Одно из самых важных следствий, наверное, это уже неизбежное слияние Беларуси и России. Это еще больший шаг на слияние, на создание Союзного государства, которое дремало, существовало в полузасохшей почве, которая, слава богу, не засохла и теперь эта почва может дать очень мощный росток.





Потому что, конечно, после этого инцидента мы можем справить панихиду по многовекторной политике президента Лукашенко, этой многовекторной политики больше никогда не будет, а будет мощное усиление давления Запада и его паническое, думаю, сближение с Россией.





Поэтому мы должны – те, кто мечтает о создании этого большого «русского мира», создании поруганного единства в 91-м году, они должны внутренне радоваться этому обстоятельству.





Но последствия, которые могут быть, они будут связаны с шумихой. Не думаю, что будут большие санкции – ну, санкции против Белоруссии будут, но это только ближе столкнет ее с нами. России это не будет касаться, Россия исчерпала всю возможность пострадать за свою внешнюю политику и никаких других санкций кроме бомбардировок российской территории у американцев не остается.





- Вызовет ли это тот же эффект, как и присоединение Крыма – психологический национальный подъем?





- Нет, ничего. Соединение двух стран, или что?





- Вы же говорите, что Россия и Беларусь объединятся.





- Конечно. Это будет продолжение путинского триумфа, продолжение его политики по воссозданию разрушенного, поруганного государства российского. Он очень много сделал после 2000 года для восстановления государства, восстановления субъектности. Далеко не все, конечно, еще предстоят многие заботы, труды, многие страхи. Но появление вот этого нового общества, нового союза, это, конечно, триумф его политики, тех, кто ожидает развития путинских дел, остановленных, к сожалению, после присоединения Крыма – эти деяния были остановлены на несколько лет. И мы сейчас все ждем, что это шествие продолжится.



