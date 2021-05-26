В НАТО назвали посадку самолета Ryanair в Минске "недопустимым актом" и требуют освободить Протасевича
Североатлантический совет заявил о решительном осуждении принудительной посадки в Минске рейса Ryanair Афины-Вильнюс 23 мая, а также снятия с борта самолета и ареста белорусского журналиста Романа Протасевича и его подруги Софии Сапеги.
"Этот недопустимый акт серьезно нарушил нормы, регулирующие деятельность гражданской авиации, и поставил под угрозу жизнь пассажиров и экипажа. Мы поддерживаем призывы к срочному независимому расследованию, в том числе, со стороны Международной организации гражданской авиации (ИКАО)", - говорится в заявлении Совета НАТО, опубликованном в среду в Брюсселе.
Североатлантический совет поддержал меры, принятые союзниками индивидуально и коллективно в ответ на этот инцидент.
"Задержание господина Протасевича является посягательством на принципы политического инакомыслия и свободы прессы. Беларусь должна немедленно и безоговорочно освободить господина Протасевича и госпожу (Софию) Сапегу. Союзники по НАТО призывают Беларусь уважать основные права и свободы человека и соблюдать основанный на правилах международный порядок", - говорится в документе.
В нем также указано, что страны НАТО солидарны с Латвией после необоснованной высылки латвийских дипломатов из Беларуси.
Источник: interfax.by
17:41 26/05/2021
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