"Этот недопустимый акт серьезно нарушил нормы, регулирующие деятельность гражданской авиации, и поставил под угрозу жизнь пассажиров и экипажа. Мы поддерживаем призывы к срочному независимому расследованию, в том числе, со стороны Международной организации гражданской авиации (ИКАО)", - говорится в заявлении Совета НАТО, опубликованном в среду в Брюсселе.





Североатлантический совет поддержал меры, принятые союзниками индивидуально и коллективно в ответ на этот инцидент.





"Задержание господина Протасевича является посягательством на принципы политического инакомыслия и свободы прессы. Беларусь должна немедленно и безоговорочно освободить господина Протасевича и госпожу (Софию) Сапегу. Союзники по НАТО призывают Беларусь уважать основные права и свободы человека и соблюдать основанный на правилах международный порядок", - говорится в документе.





В нем также указано, что страны НАТО солидарны с Латвией после необоснованной высылки латвийских дипломатов из Беларуси.







