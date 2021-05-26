Витольда Ашурка похоронили под бело-красно-белым флагом





Его тело накрыли бело-красно-белым флагом. Как сказал брат, такова была воля умершего.





Ашурок, которому было 50 лет, умер в шкловской колонии 21 мая при невыясненных обстоятельствах. За участие в акциях протеста его осудили на пять лет заключения. Подробности обвинения неизвестны, так как суд проходил в закрытом режиме.