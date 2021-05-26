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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

Витольда Ашурка похоронили под бело-красно-белым флагом

26 мая в Березовке в Лидском районе похоронили политзаключенного Витольда Ашурка.


Его тело накрыли бело-красно-белым флагом. Как сказал брат, такова была воля умершего.

Ашурок, которому было 50 лет, умер в шкловской колонии 21 мая при невыясненных обстоятельствах. За участие в акциях протеста его осудили на пять лет заключения. Подробности обвинения неизвестны, так как суд проходил в закрытом режиме.
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