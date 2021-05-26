



Эльтшингер добавил, что Берн не сообщал Минску о возможном минировании. О сообщении из этой страны ранее заявил Александр Лукашенко.





«Власти Швейцарии не знали об угрозе бомбы на борту рейса Ryanair из Афин в Вильнюс. Таким образом, сообщений от швейцарских властей властям Беларуси об этом не было»,— цитирует Пьер-Алан Эльтшингер kommersant.ru













Боле того, движение ХАМАС осудило официальный Минск за вовлечение конфликта между Палестиной и Израилем в ситуацию вокруг задержания создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, находившегося на борту принудительно посаженного в Минске лайнера ирландского лоукостера Ryanair.





23 мая в Минске посадили самолет Ryanair, летевший в Вильнюс, и задержали экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и россиянку Софию Сапегу.





После этого страны Евросоюза призвали закрыть для Беларуси воздушное пространство и аэропорты. Ряд авиакомпаний приостановил полеты над Белоруссией, а некоторые страны прекратили выполнять рейсы в саму страну. Белорусская оппозиция на фоне этих событий готовится активизировать протесты.