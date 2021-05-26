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Лукашенко пригласил Байдена и Путина в Беларусь

Александр Лукашенко сегодня в ходе своего выступления в Национальном собрании прокомментировал информацию о том, что ситуация в Беларуси станет предметом обсуждения во время встречи Владимира Путина и Джозефа Байдена.



По словам Лукашенко, обсуждать проблемы нашей страны надо в Минске, а не в Швейцарии.

«Хорошо, пусть поговорят о Беларуси. Вот мы с Путиным в пятницу будем Америку обсуждать. Я только не знаю, о чем Байден (Путин-то в теме) будет говорить по Беларуси. Я за него переживаю в том плане, чтобы ему хоть карту дали и он посмотрел, где эта Беларусь находится. Они ведь абсолютно не владеют обстановкой, ситуацией», — передает слова Лукашенко его пресс-служба.

Он пригласил президентов США и России обсуждать Беларусь в Беларуси.

«Публично хочу пригласить: если они хотят обсудить проблемы Беларуси, пусть приезжают к нам. Я встречу их достойно обоих, обсудим все проблемы. Выслушаю даже все гадости, которые Псаки ему напишет для того, чтобы он мне сказал. Будет откровенный разговор. А сидеть в Швейцарии и учить Путина проблемам Беларуси — это смешно», — сказал он.

Лукашенко напомнил, что разговор о Беларуси у Байдена и Путина уже был, когда они общались по телефону. По его словам, американскому президенту тогда пришлось оправдываться.

«В этом плане Путин очень порядочно поступил. Он мне потом звонил и извинялся, что без разрешения обсуждал Беларусь. Я говорю: «Да за это тебе спасибо, что ты ему так сказал». Поэтому пусть поговорят по Беларуси, хоть будет знать, где она расположена», — сказал Лукашенко.

Встреча Путина и Байдена ожидается 16 июня. Она должна состояться в Швейцарии.
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