– Как вы и предсказывали, президент США намерен обсудить с российским лидером инцидент с самолетом Ryanair в Беларуси. Эта тема будет поднята во время их встречи в Женеве 16 июня. Что это может означать для Лукашенко?





– То, что белорусский вопрос после инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair и арестом белорусскими властями оппозиционного активиста Романа Протасевича попадет в повестку дня переговоров Байдена и Путина, не вызывало никаких сомнений.





Таким образом инцидент стал поводом для того, чтобы лидеры двух великих держав обсудили белорусский политический кризис и пути его решения.





Это, безусловно, является плохим сигналом как для белорусского государства, так и непосредственно для его руководства в лице Александра Лукашенко. Поскольку обсуждаться эта тема будет без учета национальных интересов Беларуси, не говоря уже о персональных интересах Лукашенко.





Не исключено, что итогом американо-российского саммита может стать получение Кремлем определенного карт-бланша на вмешательство во внутренние дела Беларуси с целью решения политического кризиса – без каких-либо международных последствий, в том числе, в виде санкций со стороны западных стран (прежде всего США).





Очевидно, что Запад воспринимает белорусский политический кризис уже не просто как некоторую проблему общеевропейского масштаба. После инцидента с принудительной посадкой самолета за Беларусью закрепляется имидж страны-изгоя, которая угрожает международному миру и безопасности.





На Западе практически достигнут консенсус, что реальными инструментами влияния на Лукашенко обладает только Москва, а у западных стран их нет. Поэтому не исключено, что Беларусь может стать разменной монетой в контексте широкого геополитического торга между Вашингтоном и Москвой, в котором Соединенные Штаты, по сути, могут согласиться с российским вариантом решения белорусского политического кризиса.





– Что подразумевает это решение?





– Принуждение Александра Лукашенко к общенациональному диалогу. Что в свою очередь предполагает освобождение ряда политзаключенных и возвращение некоторых оппозиционных политиков в Беларусь под гарантии неприкосновенности.





И, наконец, запуск политической (конституционной) реформы, которая будет предполагать некоторую степень либерализации политической системы за счет ее трансформации из суперпрезидентской в парламентскую или парламентско-президентскую.





Таким образом решение, которое навязывает Кремль Лукашенко в качестве выхода из политического кризиса, во многом не будет встречать препятствий со стороны США.





С формальной, внешней стороны все будет выглядеть как некоторая демократизация политической жизни Беларуси после ухода Лукашенко.





Поэтому риск заключения подобной сделки очень высок. Тем более, что для Соединенных Штатов Беларусь в сегодняшних реалиях не представляет какой-либо ценности – ни с точки зрения имиджевой, ни с точки зрения обеспечения региональной безопасности.





После президентских выборов и начала политического кризиса белорусские власти обнулили все свои обязательства – в том числе, в сфере подержания региональной безопасности и стабильности. А они в 2015 году легли в основу процесса нормализации отношений между Минском и Западом.





Сейчас растет консенсус среди западных стран о том, что Беларусь потеряла субъектность в международных отношениях. Из донора региональной стабильности и безопасности она превратилась в источник угроз для международного мира и безопасности. Что подтверждают последние действия белорусских властей.