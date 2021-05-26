«Мы призываем наших сторонников по всему миру присоединиться к срочным действиям, требующим немедленного освобождения Романа Протасевича и Софии Сапеги».





Международная правозащитная организация Amnesty International начинает срочные действия после видеозаписи с «признанием» задержанного в Минске известного белорусского блогера и активиста Романа Протасевича, говорится в заявлении на сайте организации.





«Мы призываем наших сторонников по всему миру присоединиться к срочным действиям, требующим немедленного освобождения Романа Протасевича и Софии Сапеги. Их арест является произвольным и незаконным, а его обстоятельства просто ужасающие. Мы с самого начала опасались, что им могут угрожать пытки или другое жестокое обращение.





Теперь белорусские государственные СМИ опубликовали видеозапись, на которой Роман «признается» только в том, что участвовал в организации протестов, и мы обеспокоены тем, что это «признание» могло быть получено под давлением», — заявила директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс.





На видео «у него есть видимые синяки на лице, но он заявляет, что с ним обращаются «правильно и законно», — отмечается в заявлении.





«Учитывая характер нарушений прав человека со стороны белорусских спецслужб, мы серьезно обеспокоены тем, что здоровье и жизнь Романа Протасевича находятся под угрозой. Мы считаем, что его подруга София Сапега, гражданка России, задержана только для того, чтобы оказать дальнейшее давление на Романа», — подчеркивают в Amnesty International.