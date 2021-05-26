Международная правозащитная организация "Репортеры без границ" (RSF) опасается негативных последствий решения Евросоюза о лишении белорусских авиакомпаний права на посадку и вылет из европейских аэропортов, пишет dw.com





"Может оказаться, что эти санкции контрпродуктивны. Важно не закрывать все двери для журналистов и представителей гражданского общества", - заявил глава германского филиала RSF Кристиан Мир (Christian Mihr) в интервью изданиям Redaktionsnetzwerk Deutschland, обнародованном в среду, 26 мая.





Мир позитивно оценил тот факт, что Евросоюз быстро и сплоченно согласовал штрафные меры против Беларуси. В то же время он отметил, что авиарейсы - одна из немногочисленных возможностей выехать из Беларуси, поскольку, к примеру, наземная граница с Польшей закрыта из-за коронавируса.









Утрата возможности выезда из Беларуси

Эксперт партии "зеленых" по внешней политике Юрген Триттин (Jürgen Trittin) также назвал ограничения на гражданские авиарейсы из Беларуси "не очень разумной мерой", поскольку она, по его словам, лишает людей возможности выехать из страны.





"Санкции должны быть сконцентрированы на экономике. Нефть и калий - главные экспортные товары Беларуси. 30 процентов выручки от внешней торговли приходится на государственный нефтяной и химический концерн. Нацеливаться нужно на них, если желаешь нанести удар по режиму Александра Лукашенко", - сказал Триттин.





Евросоюз ввел санкции против белорусской государственной авиакомпании "Белавиа" на фоне конфликта вокруг принудительной посадки в Минске самолета Ryanair с целью задержания известного белорусского блогера Романа Протасевича.