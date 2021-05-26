+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

Макей призвал Запад одуматься и упомянул переговоры

Санкции против Беларуси нацелены на разрушение экономики и государства, а проблемы должны решаться за столом переговоров, заявил глава МИД Владимир Макей в своем выступлении в Овальном зале Дома правительства, сообщает госагентство БЕЛТА.


Он уверен в том, что дальнейшая эскалация ни к чему хорошему не приведет, и призвал западных партнеров одуматься. "Проблемы должны решаться за столом переговоров - это наша принципиальная позиция", - подчеркнул глава МИД.

Министр заявил, что на абсолютно все санкции и ограничительные методы Беларусь ответит адекватным образом.

Непонятно пока, о каких переговорах идет речь. Как известно, Александр Лукашенко не поднял трубку, когда ему звонила Ангела Меркель, отказался от переговоров, которые предлагал президент Франции Эммануэль Макрон, не высказал желания, чтобы ОБСЕ стала  посредником по урегулированию политического кризиса в Беларуси... Пока все вопросы он обсуждает только с Владимиром Путиным. 
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]