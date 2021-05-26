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Лукашенко пообещал открытый и демократичный референдум по новой Конституции. Мы поняли

Референдум по новой Конституции пройдет "на высочайшем уровне - демократично и открыто", заявил в среду президент Александр Лукашенко на встрече с парламентариям и другим представителям общественности, сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

Напомним, что перед каждыми выборами Александр Лукашенко обещает, что они будут свободными и демократичными, но потом что-то идет не так. 

В среду в 10:00 началась встреча Лукашенко с депутатами Палаты представителей и членами Совета Республики Национального собрания. Она проходит в Овальном зале. Выступление Лукашенко завершилось около 11.00, он предложил задать вопросы. Но до этого выступят премьер-министр Роман Головченко и глава КГБ Иван Тертель.

Прямая трансляция обращения не ведется ни по телевидению, ни по радио. Слова Лукашенко транслируют государственные СМИ в текстовом формате.
Smartpress.by
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