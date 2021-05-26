Рекогносцировка: в Беларусь прилетели российские военные

"Накануне в Беларусь с рабочим визитом прибыла делегация Вооруженных Сил Российской Федерации. Проведена рабочая встреча, на которой обсуждены отдельные вопросы подготовки к совместному стратегическому учению", - рассказали в Минобороны.





Кроме того, специалисты посетят районы учения на полигонах и участках местности Гродненской и Брестской областей.