Байден подтвердил: Белый Дом обсуждает новые санкции против Беларуси
Президент США сообщил журналистам, что в Белом доме уже обсуждаются новые санкции против Минска в связи с принудительной посадкой самолета Ryanair и арестом блогера, находившегося на борту лайнера.
Президент Джо Байден во вторник предупредил, что Соединенные Штаты введут санкции в отношении Беларуси в связи с принудительной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске и арестом сооснователя оппозиционного телеграмм-канала Nexta.
Как сообщает агентство "Рейтер", Байден сказал об этом в беседе с журналистами, покидая Белый дом.
"Новые санкции против Беларуси в связи с этим инцидентом уже обсуждаются", скащал Байден, отвечая на вопрос журналиста о том, что собираются предпринять Соединенные Штаты в связи с поведением режима Лукашенко.
"Я не хотел бы спекулировать на эту тему до тех пор, пока мы [не примем окончательное решение]", - добавил президент, не став вдаваться в детали.
Несколькими часами ранее Байден назвал действия властей Беларуси "возмутительными" и пообещал дать "соответствующий" ответ в координации с Евросоюзом. Президент заявил, что инцидент с Ryanair является «прямым оскорблением международных норм», напоминает радио Свабода.
"Соединенные Штаты самым решительным образом осуждают как изменение маршрута самолета, так и последующее снятие с рейса и арест Протасевича, — заявил Байден, — Этот вопиющий инцидент и видео с Протасевичем, которое, судя по всему, было записано под давлением, являются позорными нападками как на политическое инакомыслие, так и на свободу прессы".
Президент добавил, что США присоединились к другим странам мира, которые требуют освобождения Протасевича и сотен политических заключенных, незаконно арестованных режимом Лукашенко.
"Я присоединяюсь ко многим призывам провести международное расследование для выяснения всех фактов по этому делу", - сказал Байден.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Саки сообщила, что Джо Байден во время саммита с Владимиром Путиным обсудит вынужденную посадку самолета Ryanair и задержание активиста оппозиции.
Действия властей Беларуси вызвали негодование в международном сообществе.
Канцлер Германии Ангела Меркель во вторник заявила, что главы государств и правительств Евросоюза во время саммита ЕС договорились расширить экономические санкции против Беларуси.
В санкционный список должны включить новых лиц и организации, которые имеют отношение к инциденту с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске.
11:00 26/05/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение