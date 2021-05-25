Без оглядки на последствия

Причины и последствия атаки на интернет-ресурс

Власти не слишком пытались скрывать политическую подоплеку атаки на крупнейший информационный ресурс и чрезмерно обременять себя юридической стороной дела. Ведь формальная причина «наезда» выглядит довольно странно. Возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов. Компания якобы незаконно получила статус резидента Парка высоких технологий (ПВТ) в 2019 году и поэтому неправомерно пользовалась налоговыми льготами. Но если бы это было действительно так, то нарушителем закона является администрация ПВТ, которая зарегистрировала компанию, а не Tut.by. И, кстати, многочисленные проверки, проводившиеся до сих пор, не выявили никаких нарушений. По «делу TUT.by» задержаны 15 человек





Второй момент. Если по факту неуплаты налогов возбуждено уголовное дело, то зачем блокировать интернет-ресурс Tut.by и его копии? Оказывается, одновременно Генпрокуратура и Министерство информации заметили еще одно нарушение. Именно в тот же день выяснилось, что на сайте была информация от имени незарегистрированного фонда BYSOL. Незарегистрированного в Беларуси. В законе о СМИ есть такой пункт. Но власти применяют его выборочно, в зависимости от политической конъюнктуры. Потому что если подходить к этому положению закона буквально, то многие международные организации (ООН, НАТО, ШОС и др.) не зарегистрированы в Беларуси. Значит ли это, что о деятельности таких организаций нельзя писать?





И далее, если уголовное дело возбуждено по статье об уклонении от уплаты налогов, то почему задержали журналистов Tut.by (всего по «этому делу задержаны 15 человек)?





Очевидно, что атака на Tut.by — это попытка нейтрализовать крупнейший независимый информационный ресурс, которым пользуется большинство белорусов, имеющих доступ в Интернет. По данным Gemius, у Tut.by 3,303 миллиона реальных пользователей в байнете и 62,58% охвата по стране. На октябрь 2020 года месячная аудитория одного Tut.by составляла 3,6 миллиона, а совокупная аудитория восьми крупнейших государственных сайтов (belta.by, tvr.by, sb.by, ctv.by, ont.by, minsknews.by, grodnonews.by, gp.by) в том месяце — 746 тыс. Таким образом, правящий режим полностью проиграл информационную борьбу в интернете.





Теперь, когда власти зачистили улицу, протест перешел в онлайн. Поэтому вполне логично, что началась атака на СМИ в интернете. И главный удар нанесен по самому главному независимому ресурсу.





Видимо, власти намерены полностью зачистить общественно-политическое пространство от всякой крамолы перед референдумом. И эта зачистка имеет все более трагические последствия. 21 мая в шкловской колонии умер политзаключенный Витольд Ашурок.





Важно обратить внимание, что в прошлом году, в разгар народных протестов, когда были заблокированы многие независимые интернет-ресурсы, Tut.by не трогали. Наверное потому, что этот сайт читали сотрудники госаппарата, включая сторонников Лукашенко. И в тот критический момент власти боялись оттолкнуть от себя лояльную аудиторию.





Но теперь, когда ситуация в стране взята под контроль, соотношение сил поменялось, они решили пойти на такой шаг. Просчитали ли власти негативные последствия разгрома Tut.by?





Во-первых, здесь действует инстинкт самосохранения, а не рациональная логика.





Во-вторых, как отметил политический аналитик Артем Шрайбман, «устранение политических угроз стало не просто приоритетом, а единственной задачей власти». Все остальное сегодня не важно, им можно пожертвовать.





Однако негативные последствия этого решения для властей достаточно велики. Ведь вернуть монополию на информацию такими действиями не получится. Аудитория Tut.by переключится на социальные сети и телеграмм-каналы, где критика властей значительно более радикальная.





Можно вынести за скобки международную реакцию, потому что она сейчас не слишком беспокоит официальный Минск. Но погром Tut.by не обрадует тех сотрудников госаппарата, сторонников Лукашенко, которые пользовались этим ресурсом.





Но самые важные — экономические последствия этого решения. Ведь Tut.by — не только информационный ресурс, но и IT-компания. Ее разгром напугал бизнес в целом, возможных новых инвесторов. И особенно ускорит отток из IT-сектора. Ведь теперь регистрация всех резидентов ПВТ фактически ставится под сомнение. Отнимать задним числом льготы, определенные указом президента — это прецедент. С такими же претензиями теперь могут прийти к любой компании ПВТ. В целом это сильный удар по статусу, имиджу Парка высоких технологий, в целом IT-сектору, который является самой успешной отраслью экономики.





Но так всегда бывает, когда сиюминутные властные инстинкты начинают преобладать над анализом долговременных последствий.





Скандал с самолетом





Воздушный триллер с участием компании Ryanair на территории Беларуси стал главным событием, освещаемым мировыми СМИ.





Интерпретация событий 23 мая в небе над Беларусью очень разная. Официальная версия белорусской стороны выглядит так. Самолет FR4978, следующий по маршруту Афины-Вильнюс, подал сигнал о том, что на борту произошла авария. И по решению командира экипажа самолет приземлился в аэропорту Минска.





Однако, по данным ирландской авиакомпании Ryanair, которой принадлежит самолет, экипаж был предупрежден белорусской диспетчерской службой о потенциальной угрозе безопасности на борту и получил от нее указание перенаправить борт в ближайший аэропорт — Минск.





Похоже, версия авиакомпании более правдоподобна. Ведь самолет повернул в сторону Минска, когда до Вильнюсского аэропорта оставалось всего 10 минут (73 км), а до границы с Литвой всего 30 км. Ему оставалось всего две минуты, чтобы пересечь литовскую границу. А расстояние до аэропорта Минска в несколько раз больше. Причем сначала самолет почему-то повернул на юг, а уже потом — на восток в сторону Минска. Если экипаж действовал по своей воле, то его решения нелогичны.





В сообщении полуофициального телеграмм-канала «Пул Первого» есть интересный сюжет: «Тут же о ситуации было доложено президенту. Лукашенко дал безоговорочную команду: самолет разворачивать и принимать. В этой ситуации самое главное — безопасность и жизни людей!» Таким образом, Лукашенко дал команду «разворачивать» самолет.





И вот, в разгар драмы, на сцене появляется истребитель МиГ-29. Возможно, это был главный аргумент, который повлиял на решение экипажа.





Также следует отметить, что долгое время в официальных сообщениях белорусской стороны ничего не говорилось о задержании Романа Протасевича. И только поздно вечером телеканалы сообщили, что якобы правоохранительные органы случайно узнали о нахождении этого гражданина среди пассажиров, в результате чего он и его подруга были задержаны.





Позиция западных стран по этому поводу однозначна. Они расценивают это как принуждение самолета к посадке с целью задержания Романа Протасевича и угрожают официальному Минску санкциями. Международная организация гражданской авиации (ICAO) также разделяет эту версию. Она заявила, что серьезно обеспокоена «явно вынужденной посадкой рейса Ryanair, которая может противоречить Чикагской конвенции [о гражданской авиации]». А 24 мая, глава Ryanair Майкл О’Лири заявил, что посадка самолета Ryanair, на котором летел Роман Протасевич, была «актом спонсируемого государством пиратства».





Белорусское руководство прекрасно понимало, какой громкий скандал вызовут его действия. Перехват гражданского самолета военным истребителем — это слишком даже для Лукашенко. Тем не менее белорусские власти пошли на это. Почему?





Вряд ли это можно считать предотвращением какой-либо реальной угрозы. Основное объяснение состоит в том, что это месть человеку, который доставил много неприятностей прошлым годом. Учитывая радость, охватившую сторонников Лукашенко по поводу этого события, демонстрируемую в соцсетях, можно понять и мотивацию его самого. Это также предупреждение всем центрам белорусской оппозиции за рубежом. Дескать, руки у нас длинные. Кроме того, власти надеются получить от арестованного ценную информацию о деятельности зарубежных центров оппозиции и использовать ее в пропагандистских целях.





Как и в ситуации с атакой на Tut.by, сейчас руководство Беларуси не интересует негативные последствия, которые могут возникнуть в ответ на эти действия. В жертву приносят все.





А последствия могут быть значительными. До сих пор Запад рассматривал ситуацию в Беларуси как внутреннюю гуманитарную проблему: нарушение прав ее граждан белорусскими властями. Теперь, после этого инцидента, ЕС и США воспринимают нынешнее руководство Беларуси как проблему для международной безопасности. А это совсем другой статус. Со всеми возможными последствиями.







