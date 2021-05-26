Сегодня адвокат Романа Протасевича попытается с ним встретиться
В среду защитник оппозиционера, задержанного в Национальном аэропорту Минск, будет добиваться встречи с ним.
Белорусский адвокат Романа Протасевича Инесса Оленская не смогла во вторник попасть к своему доверителю в СИЗО.
"Я не смогла сегодня попасть в СИЗО. Мне не объяснили причин того, не пропустили к моему подзащитному", – сказала она Sputnik во вторник.
Адвокат отметила, что будет пытаться попасть на встречу с Протасевичем в среду 26 мая.
Оленская также сказала, что не знает, где точно содержится задержанный. "Я не знаю, где он – в сизо номер один или в другом. Я никуда не попала", – сказала она.
Задержание Романа Протасевича
В воскресенье днем в аэропорту Минска после сообщения о минировании экстренно приземлился самолет Ryanair.
В аэропорту борт уже встречала аварийно-спасательная техника. Однако помощь не понадобилась, информация о минировании в итоге не подтвердилась. СК возбудил уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности по ч. 1 ст. 340 УК.
На борту самолета летели 123 пассажира, они прошли дополнительный досмотр, также у них проверили багаж.
По результатам проверки был задержан Роман Протасевич. Он летел рейсом FR4978 из Греции в Литву.
В ноябре минувшего года КГБ Беларуси внес Протасевича в список причастных к терроризму. В отношении него было возбуждено уголовное дело по трем статьям УК:
ч. 3 ст. 130 "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни" (до 12 лет лишения свободы)
ст. 293 "Массовые беспорядки" (до 3 лет лишения свободы)
ст. 342 "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них" (до 2 лет лишения свободы)
Вместе с Протасевичем с рейса была снята и его девушка – студентка ЕГУ София Сапега. Она гражданка Российской Федерации, учится в Европейском гуманитарном университете на программе "Международное право и право Европейского союза".
08:18 26/05/2021
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