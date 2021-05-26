Российский консул встретился с Софией Сапегой

В Москве ожидают от белорусских властей официальной информации о выбранной мере пресечения задержанной россиянке.

Тем временем в самой РФ началась гражданская кампания по освобождению девушки.

Судя по озвученной информации, Софье Сапего в Беларуси могут вменить уголовную статью за разжигание социальной розни, так как уже появилось ее видеопризнание о том, что она редактировала телеграм-канал "Черная книга Беларуси", признанный экстремистским за то, что публиковал личные данные силовиков. Однако в самой России , такие действия подпадали бы под ст. 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Причем на время суда подсудимого даже нельзя помещать в СИЗО.