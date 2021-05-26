+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

Российский консул встретился с Софией Сапегой

Девушку, задержанную вместе с Романом Протпсевичем, с изолятор на Окрестина перевели в СИЗО КГБ.

В Москве ожидают от белорусских властей официальной информации о выбранной мере пресечения задержанной россиянке. 

Тем временем в самой РФ началась гражданская кампания по освобождению девушки. 

Судя по озвученной информации, Софье Сапего в Беларуси могут вменить уголовную статью за разжигание социальной розни, так как уже появилось ее видеопризнание о том, что она редактировала телеграм-канал "Черная книга Беларуси", признанный экстремистским за то, что публиковал личные данные силовиков. Однако в самой России , такие действия подпадали бы под ст. 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Причем на время суда подсудимого даже нельзя помещать в СИЗО.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]