Эксперт: Беларусь как буферная зона для защиты России уже не актуальна
Новые военные технологии нивелируют фактор удаленности, поэтому Беларусь как буферная зона для защиты России уже не актуальна, хотя будет так восприниматься, пока не сменится старое поколение военных в армиях России и НАТО, заявил в в эфире Смартпресс руководитель проекта "Belarus security blog" Андрей Поротников.
"Те решения, который предлагает сейчас российский ВПК, они девальвируют белорусскую систему ПВО как ценность для обороны России. Когда у тебя есть С-400 в Калининграде и под Смоленском, то ты, по сути, закрываешь небо Беларуси собственными комплексами", - добавил эксперт.
Поротников пояснил, что "буферность" - не военный термин, а политический, который возник между двумя мировыми войнами наравне с термином "санитарный кордон", который использовался для разграничения идеологического проникновения коммунизма на запад.
"Что касается политики, а политики более гибкие в этом плане, то новые военные технологии выбивают те козыри из рук официального Минска, которые в течение 30 лет эффективно эксплуатировались и монетизировались. Это известное высказывание “У вас западнее Смоленска армии нет… ляжем костьми под натовские танки… зона ПВО и так далее", - цитирует smartpress.by эксперта.
22:01 25/05/2021
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