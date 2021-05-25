Посольство Беларуси в Канаде закроется с 1 сентября

"Советом Министров Республики Беларусь принято решение о закрытии Посольства Республики Беларусь в Канаде. Посольство прекратит свою работу с 1 сентября 2021 года", - цитирует interfax.by в сообщении на сайте посольства.





Граждане Беларуси, проживающие в Канаде, после закрытия посольства смогут обращаться за совершением консульских действий в Генконсульство Беларуси в Нью-Йорке. Граждане, состоящие на постоянном консульском учете в посольстве Беларуси в Канаде, с 1 сентября будут переведены на постоянный консульский учет в Генконсульство в Нью-Йорке.





Граждане, желающие состоять на постоянном консульском учете в ином загранучреждении Республики Беларусь, должны направить в Посольство Беларуси в Канаде заявление о постановке на постоянный консульский учет в выбранное загранучреждение до 1 июля 2021 г. (ссылка на заявление).





В связи с закрытием Посольства установлены следующие сроки прекращения приема документов для выполнения консульских действий:





Оформление документов, связанных с гражданством, постоянным проживанием за пределами Беларуси, будет прекращено 1 июня, проинформировали в посольстве. Иные документы консульский отдел будет принимать до 10 июля.





Как сообщалось, решение о закрытии посольства Беларуси в Канаде предусмотрено постановлением правительства от 22 мая текущего года № 287, которое зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь.





Как заявлял ранее министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, "назрела необходимость пересмотра прежней концепции деятельности загранучреждений, оптимизации их деятельности". Макей уточнил, что при разработке предложений по оптимизации МИД исходил из уровня внешнеэкономических отношений с конкретной страной, объема товарооборота и экспорта. Речь о массовом закрытии посольств в одном регионе и открытии миссий в другом не идёт.





Министр подчеркнул, что Беларусь закроет посольства в тех странах, где их работа не приносит нужной внешнеэкономической отдачи.





"Как минимум в нескольких странах мы закроем наши посольства, где видим, что на протяжении длительного периода их работа не приносит нужной внешнеэкономической отдаче. Но мы уделим внимание расширению дипломатического присутствия в перспективных с нашей точки зрения регионах, в "опорных пунктах", - сказал он.





Предыдущая оптимизация дипкорпуса Беларуси состоялась в 2017-2018 годах.