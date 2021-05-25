Сергей Марцелев: Лукашенко проиграет

Политолог Сергей Марцелев в интервью «Белорусскому партизану» оценил последствия скандала с "посадкой" в Минске как самолета Ryanair, так и Романа Протасевича с подругой.









- Какие политические дивиденды получил Лукашенко из принудительной посадки лайнера?





- Он показал, что способен идти на нарушения любых правил, действовать не оглядываясь, вопреки принятым ранее на себя обязательствам. Кто-то считает это проявлением политической воли, но для большинства – это окончательная дискредитация господина Лукашенко, который пошел на подобное обострение, понимая, что терять ему уже нечего.





На некоторое, непродолжительное время (возможно, на два-три года) репрессии могут помочь ему удержать ситуацию под контролем, но в долгосрочной перспективе подобное поведение бесперспективно. Когда власть угрожает не только собственному народу, но - международной безопасности, это уже вопрос другого уровня. И этот вопрос может быть поднят на Совбез ООН. Если он продолжит в том же ключе, я совсем не уверен, что Москва или Китай возьмут на себя репутационные риски и будут продолжать его поддерживать.





- Буквально в течение суток Европейский Союз ввел авиационную блокаду Беларуси. Это и есть ответ на принудительную посадку авиалайнера либо только прелюдия?





- Думаю, только прелюдия, потому что инцидент, произошедший с самолетом авиакомпании Ryanair, подтолкнет тех, кто еще колебался, к введению уже не персональных, а секторальных санкций в отношении Беларуси со стороны ЕС. Положение многих пока еще рентабельных белорусских предприятий станет гораздо хуже. Соответственно, станет меньше денег в бюджете. Правда, для своей личной гвардии, так называемых «силовых структур», деньги найдут. Определенный запас прочности, в том числе и кредитные линии из Москвы, у Минска еще есть. Но уже появились первые тревожные сигналы: сокращаются золотовалютные резервы. К тому же, и Москва может перестать быть щедрой, если поймет, что Лукашенко не идет на условия, которые перед ним ставят.





- В соцсетях уже встречаются возмущенные посты о том, что белорусам обрезали единственный путь - воздушный - на Запад, осталась одна дорога – на восток. А какая дорога осталась у Лукашенко?





- В мире существуют режимы, теократические режимы, которые готовы его принять: он точно останется на плаву до конца. Есть арабские государства, есть, в конце концов, Сербия, которая находится в Европе, но оценивает политику Лукашенко скорее позитивно. И как ни странно господин Лукашенко, если и лишится власти, то бедным и забытым не оста тся.













Думаю, что ему путь -- тоже на восток. Может, на Ближний Восток, может, чуть дальше.





- Но еще несколько лет он сумеет продержаться…





- Меня больше волнует масштаб репрессий, которые охватили Беларусь. Даже по сравнению с 2020 годом власть потеряла всяческие тормоза. Все прекрасно понимают, что репрессии явно не добавили ему сторонников. У каждого задержанного есть друзья, есть родственники, и они воспринимают боль пострадавшего как свою собственную. И даже если раньше эти люди были аполитичны, то уже начинают понимать, что это не игра, что на протесты выходят их родственники, друзья, соседи. Таким образом пассивное сопротивление режиму становится только шире, и все победные рапорты о новых задержанных, о новых судах – все это на самом деле мина замедленного действия.





И боюсь, что все может развиваться не так мирно, как люди хотели в 2020 году.





Первая волна гнева, общественного сопротивления, почти всегда подавляется.





Битва, быть может, и проиграна, но война продолжается. Первая русская революция 1905-1907 годов... После ее подавления понадобилось десять лет до Февральской революции, до Октябрьского переворота. Но они случились.





Или давайте вспомним Польшу. После военного переворота в начале 1980-ых, когда реакция в стране задавила все живое, пришлось ждать 1988 года, когда представители оппозиции и Польской объединенной рабочей партии сели за стол переговоров в Магдаленке.





На некоторое время запас прочности у Лукашенко есть. Но он проиграет.



