



Об этом он написал в Facebook.





«Считаю, что Александр Лукашенко не является достойным звания почетного доктора КНУ имени Тараса Шевченко, а его противозаконные действия противоречат ценностям нашего университета», — написал он.









По слова Бугрова, он глубоко поражен и обеспокоен событиями, которые происходят в Беларуси на протяжении последних месяцев.



