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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

"Недостойный звания" - Лукашенко хотят лишить почетного статуса в КНУ

Ректор КНУ призвал Ученый совет срочно рассмотреть вопрос о лишении Лукашенко почетного статуса


Об этом он написал в Facebook.

«Считаю, что Александр Лукашенко не является достойным звания почетного доктора КНУ имени Тараса Шевченко, а его противозаконные действия противоречат ценностям нашего университета», — написал он.


По слова Бугрова, он глубоко поражен и обеспокоен событиями, которые происходят в Беларуси на протяжении последних месяцев.
nv.ua
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