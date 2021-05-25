"Недостойный звания" - Лукашенко хотят лишить почетного статуса в КНУ
Ректор КНУ призвал Ученый совет срочно рассмотреть вопрос о лишении Лукашенко почетного статуса
Об этом он написал в Facebook.
«Считаю, что Александр Лукашенко не является достойным звания почетного доктора КНУ имени Тараса Шевченко, а его противозаконные действия противоречат ценностям нашего университета», — написал он.
По слова Бугрова, он глубоко поражен и обеспокоен событиями, которые происходят в Беларуси на протяжении последних месяцев.
19:22 25/05/2021
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