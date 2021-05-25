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Посольство Латвии в Минске прекратило оказывать консульскую помощь

Посольство Латвии в Минске прекратило оказывать консульскую помощь в связи с решением правительства Беларуси выслать из страны посла и весь персонал. Об этом 25 мая сообщили в латвийском МИД, передает Лента.ру, со ссылкой на «Интерфакс».

МИД просит граждан Латвии, нуждающихся в консульской помощи, обращаться в посольство любой страны Евросоюза, латвийское консульство в Витебске или консульский отдел министерства по круглосуточному телефону.

Ранее МИД Беларуси объявил, что высылает посла Латвии Эйнарса Семаниса, а также весь дипломатический и административно-технический состав диппредставительства из-за инцидента с белорусским государственным флагом в Риге. МИД прибалтийской республики ответил симметрично.

В Риге возле отеля, где были вывешены флаги стран-участниц Чемпионата мира по хоккею, государственный флаг Беларуси был заменен на бело-красно-белый, который используется на оппозиционных акциях.

Власти Риги пошли на такой шаг после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair. 23 мая лайнер, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта Минска. Для сопровождения воздушного судна был поднят истребитель МиГ-29. Белорусские силовики задержали находившегося на борту создателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.
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