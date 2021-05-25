Посольство Латвии в Минске прекратило оказывать консульскую помощь

МИД просит граждан Латвии, нуждающихся в консульской помощи, обращаться в посольство любой страны Евросоюза, латвийское консульство в Витебске или консульский отдел министерства по круглосуточному телефону.





Ранее МИД Беларуси объявил, что высылает посла Латвии Эйнарса Семаниса, а также весь дипломатический и административно-технический состав диппредставительства из-за инцидента с белорусским государственным флагом в Риге. МИД прибалтийской республики ответил симметрично.





В Риге возле отеля, где были вывешены флаги стран-участниц Чемпионата мира по хоккею, государственный флаг Беларуси был заменен на бело-красно-белый, который используется на оппозиционных акциях.





Власти Риги пошли на такой шаг после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair. 23 мая лайнер, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта Минска. Для сопровождения воздушного судна был поднят истребитель МиГ-29. Белорусские силовики задержали находившегося на борту создателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.



