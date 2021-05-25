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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

Тихановская собрала лидеров белорусской оппозиции в Вильнюсе. Вот, что решали

В пресс-службе Светланы Тихановской сообщили, что 25 мая в Вильнюсе пошла встреча всех лидеров оппозиции, которые находятся за рубежом.

На чрезвычайную встречу в Литве приехали и прилетели представители Офиса Светланы Тихановской, Координационного совета, НАУ, штаба Цепкало, ByPol и другие, сообщили в штабе Тихановской.


«Участники встречи обсудили дальнейшие совместные шаги по реагированию на беспрецедентную ситуацию, созданную Лукашенко, а также корректировку стратегии выхода Беларуси из глубокого кризиса», — сообщили в пресс-службе Светланы Тихановской.

Ранее стало известно, что президент Франции Мануэль Макрон предложил позвать Светлану Тихановскую на саммит лидеров G7.

Латушко созвонился с советником президента Франции

В свою очередь, Павел Латушко до встречи с коллегами по инициативе французской стороны провел беседу с Изабель Дюмонт – советником президента Франции Эммануэля Макрона. В ходе разговора белорусский политик проинформировал власти Франции о ситуации, складывающейся вокруг инцидента по экстренной посадке гражданского авиалайнера Ryanair с использованием ВВС Беларуси.

Изабель Дюмонт подчеркнула, что Франция осуждает подобные действия и будет выступать в поддержку санкций. Перехват и принуждение к посадке борта Ryanair с использованием истребителя поставили под угрозу жизни белорусских и иностранных граждан, считает советница французского президента, пишет telegraf.by
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