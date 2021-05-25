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Ндао и Уан возглавляют временное правительство, которое сформировали под угрозой региональных санкций после августовского путча. Их задержание вызвали опасения по поводу второго военного переворота, пояснило агентство.





Политики 24 мая решили изменить состав своего переходного правительства. Перестановки произошли на фоне роста политических проблем в Бамако и требований придерживаться срока для выполнения обещанных реформ. Также из-за недовольства зарплатами в Мали около двух недель протестует крупнейший профсоюз UNTM.





Из нового состава кабинета министров должны были исключить министра обороны Садио Камару и министра безопасности Модибо Коне, которые были назначены военной хунтой.





Reuters уточнило, что военные также задержали министра обороны Мали Сулеймана Дукура. Такие события могут усугубить нестабильность в западноафриканской стране, где враждующие исламистские группировки, связанные с "Аль-Каидой" и "Исламским государством", контролируют большие территории северной пустыни, написало агентство.





Миссия ООН в Мали призвала, чтобы задержанных "немедленно и безоговорочно" освободили. Госдепартамент США сделал аналогичное заявление.





Задержание Ндао и Уана осудили региональные организации – Африканский союз, Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), а также Евросоюз, сообщила радиостанция BBC. Они отметили, что малийские политики должны быть освобождены безоговорочно.





Мали – бывшая французская колония и одно из самых бедных государств Африки. Страна не имеет выхода к морю, значительную часть ее территории занимает пустыня Сахара. После обретения независимости в 1960 году страна 23 года управлялась военными. Первые выборы прошли в 1992 году, напомнила "Русская служба ВВС".





После переворота в 2012 году кочевники-туареги захватили север страны. Французские войска вернули территорию под контроль центральных властей, которые в 2015 году при посредничестве ООН заключили с туарегами мирное соглашение, но отдельные столкновения продолжаются до сих пор.





Прошлым летом в Мали начались массовые выступления с требованием отставки 75-летнего президента Ибрагима Бубакара Кейты. В августе прошлого военные арестовали Кейту и доставили его на ту же базу Кати, откуда он зачитал по телевидению заявление об отставке и затем уехал в ОАЭ.



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Военные сформировали переходную гражданскую администрацию во главе с Ндао и заявили, что проведут выборы через 18 месяцев. Редактор ВВС Уилл Росс заметил, что в последнее время в Мали начало нарастать недовольство засильем военных и медленным темпом обещанных реформ.



