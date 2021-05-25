Усов: После жесткой реакции Запада власти находятся в растерянности

– Что вы думаете о мотивах белорусских властей, решившихся на спецоперацию с самолетом Ryanair?





– Думаю, отправной точкой была уверенность в собственной безнаказанности, уверенность в том, что удастся избежать негативных последствий. По всей видимости, власти совершенно не ожидали такой жесткой реакции со стороны международного сообщества.





Видимо, сейчас они пребывают в полной растерянности. И не знают, как действовать дальше. Отсюда появление абсурдных «доказательств» в виде «письма от ХАМАС», попытка манипулировать содержанием переговоров с пилотами Ryanair – утверждения о самостоятельности принятия решения экипажем. (Добавим, что во вторник Лукашенко должен был выступить с заявлением по поводу происходящего, но перенес его на среду – прим. БП)





Каковы могли быть изначальные цели? Задержание Протасевича должно быть демонстрацией того, что власть готова применять любые средства для ареста топовых врагов режима. Думаю, эксперимент с задержанием Протасевича должен был стать отправной точкой для организации разного рода операций по устранению или вывозу ключевых политической оппонентов из других стран.

Об этом, кстати, заявил Олег Гайдукевич, сказавший, что Павла Латушко нужно в багажнике автомобиля привезти в Беларусь.





Думаю, Лукашенко рассматривает и штаб Тихановской, и НАУ и другие политические центры за рубежом, как факторы дестабилизации внутри страны, факторы его делегитимизации. Поэтому есть желание эти центры ликвидировать.





Задержанием Протасевича преследовалась также задача оказать психологическое давление на оппозиционные сообщества за пределами Беларуси, способствовать парализации их деятельности.





Надо отметить, что вряд ли данная операция с самолетом Ryanair была проведена без сопровождения российских спецслужб. Поэтому представители оппозиции должны опасаться не только белорусских спецслужб, но и длинных рук российских.





Еще одна возможная мотивация властей – демонстрация устойчивости режима, который не боится возмущения западных стран.





– Как реакция ЕС (прекращение авиасообщения с Беларусью, намерение ужесточить санкции) может повлиять на поведение белорусских властей?





– Я считаю реакцию Евросоюза правильной. С другой стороны, несмотря, как я сказал на теперешнюю растерянность белорусского режима, сомневаюсь, что реакция Запада принудит его к уступкам.





В последние месяцы было очевидно, что режим готов к конфронтации, к изоляции страны, к экономическим потерями. Цель одна – удержать власть лю ной.

Думаю, власти в Минске готовы к политической войне с соседями и Западом в целом, вплоть до разрыва дипломатических отношений с западными государствами.





Все это будет на руку России, которая будет использовать конфликт для своих целей – вплоть до попытки разместить в Беларуси свои войска.







