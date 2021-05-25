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CNN: Путин и Байден встретятся 15-16 июня в Швейцарии

Президент США Джо Байден и глава РФ Владимир Путин могут провести первую личную встречу 15-16 июня в Швейцарии, передает телеканал CNN со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников.

Встреча президентов ознаменует завершение первого международного турне американского лидера со дня его вступления в должность.

"Официальные лица заявили, что Женева стала последним претендентом на роль принимающего города для давно обсуждаемой встречи между двумя лидерами, которые, как ожидается, соберутся 15-16 июня по завершении первой международной поездки Байдена с момента вступления в должность", – говорится в сюжете телеканала CNN.

Напомним, на этой встрече будет обсуждаться в том числе и Беларусь. Как считают некоторые аналитики, Байден может "уступить" Путину Беларусь в обмен на то, что Россия откажется от поддержки сепаратистов на Донбассе.
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