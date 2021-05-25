+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

Инцидент с Ryanair: появилась расшифровка переговоров

Как принималось решение сажать самолет в Минске?

Инцидент с Ryanair: появилась расшифровка переговоров
фото носит иллюстративный характер

Из нее следует, что посадить самолет в Минске рекомендовали власти Беларуси. Ранее белорусское госТВ показывало в эфире те же переговоры, но поменяло местами реплики диспетчера и пилота. Так создавалось впечатление, что сажать самолет в Минске изначально решил экипаж.

При этом в ту минуту, когда экипажу поступило сообщение диспетчера о «бомбе», ближайшими аэропортами для рейса были Брест, Гродно и Минск. Но уже в момент, когда экипаж подал сигнал тревоги, ближайшим аэропортом стал Вильнюс. О перехвате самолета истребителем в переговорах не сообщается, при этом Ryanair еще не обнародовали свою версию переговоров.

«Новая» публикует полный перевод обнародованной белорусской стороной части переговоров.

Пилот: 09:28:58 Минск, добрый день, это RYR 1TZ (борт Ryanair — ред.), эшелон полета 390 приближаемся к SOMAT (точка входа в воздушное пространство Минского района полетной информации — ред.)

Диспетчер: 09:29:04 RYR 1TZ, это центр управления в Минске, добрый день, видим вас на радаре.

Диспетчер: 09:30:49 RYR 1TZ, это Минск

Пилот: Да, продолжайте.

Диспетчер: RYR 1TZ, сообщаю вам — у нас есть информация от спецслужб, что у вас на борту заложена бомба, ее могут активировать над Вильнюсом.

Пилот: Это 1TZ. Подождите

Пилот: 09:31:17: Окей, это RYR 1TZ. Повторите сообщение.

Диспетчер: RYR 1TZ, я повторяю — у нас есть информация от спецслужб, что у вас на борту бомба. Эту бомбу могут активировать над Вильнюсом.

Пилот: Принято. Ждите

Диспетчер: 09:31:42: RYR 1TZ, в целях безопасности мы рекомендуем вам приземлиться в UMMS (индекса ИКАО аэропорта Минска — ред.).

Карта с данными FlightRadar о передвижениях рейса Ryanair. В момент, когда экипаж подал сигнал бедствия, Вильнюс был ближе для посадки. 

Пилот: Окей…это…понял. Дайте нам альтернативный вариант, пожалуйста.

Пилот:09:32:59: Это RYR 1TZ

Диспетчер: RYR 1TZ

Пилот: Бом …прямое сообщение, откуда оно пришло? Откуда вас информация об этом?

Диспетчер: RYR 1TZ, подождите, пожалуйста.

Диспетчер: 09:33:42: RYR 1TZ

Пилот: Продолжайте.

Диспетчер: RYR 1TZ, служба безопасности аэропорта сообщила нам, что получила E-mail.

Пилот: Вас понял, служба безопасности аэропорта Вильнюса или из Греции?

Диспетчер: RYR 1TZ, это письмо прислали в несколько аэропортов.

Пилот: Вас понял, подождите

Пилот: 09:34:49: Это RYR 1TZ.

Диспетчер: RYR 1TZ.

Пилот: Не могли бы вы дать нам частоту для (неразборчиво) компании, чтобы мы могли (неразборчиво).

Диспетчер: RYR 1TZ, повторите, какая частота вам нужна.

Пилот: Нам просто нужно согласовать процедуру с компанией, если для этого есть частота (неразборчиво).

Диспетчер: Вам нужна рабочая частота RYR (код ИКАО компании Ryanair — ред.)?

Пилот: Да, все так, 1TZ.

Диспетчер: Подождите, пожалуйста.

Диспетчер: RYR 1TZ, подождите, пожалуйста.

Пилот: Жду.

Пилот: 09:39:30: Это RYR 1TZ, есть информация?

Диспетчер: RYR 1TZ, ожидайте, ждем информацию.

Пилот: Не могли бы вы повторить, что в какой аэропорт надо? Что власти…(неразборчиво), чтобы развернуться…

Диспетчер: RYR 1TZ, слышу вас «на троечку», повторите, пожалуйста.

Пилот:09:39:57: Это RYR 1TZ .

Диспетчер: RYR 1TZ, продолжайте.

Пилот: Можете еще раз назвать код IATA аэропорта, в который власти рекомендовали нам развернуться?

Диспетчер: RYR 1TZ, принял, подождите, пожалуйста.

Пилот: Хорошо, я даю вам (неразборчиво). Можете еще раз назвать код IATA аэропорта, к которому власти рекомендовали нам развернуться?

Диспетчер: RYR1TZ, ждите.

Пилот: Жду, принял.

Диспетчер: 09:41:00: RYR 1TZ.

Пилот: Продолжайте.

Диспетчер: Код IATA — MSQ (Минск — ред.).

Пилот: Повторите, пожалуйста.

Диспетчер: Код IATA — MSQ.

Пилот: MSQ, спасибо.

Пилот: 09:41:58: RYR 1TZ. Повторите, откуда пришла рекомендация перенаправить нас в Минск? Откуда она пришла? От компании? Она исходила от руководства аэропорта вылета или аэропорта прибытия?

Диспетчер: RYR 1TZ, это наши рекомендации*.

*ВАЖНО

Ранее государственный телеканал «Беларусь 1» привел этот фрагмент переговоров в эфире, поменяв местами атрибуцию диспетчера и пилота. В итоге отрывок выглядел так, будто диспетчер спрашивает, кто принял решение посадить самолет в Минске, а пилот якобы ответил, что это «рекомендация» самого экипажа.


Диспетчер: Это наши рекомендации

Пилот: Повторите, пожалуйста

Диспетчер: Это наши рекомендации

Пилот: (неразборчиво)

Пилот: Вы говорите, что это ваши рекомендации?

Диспетчер: Чарли-Чарли (подтверждаю — ред.)

Диспетчер: 09.42.49: у нас есть частота службы наземного сервиса Вильнюса 131.750

Пилот: 131.75. Мы связались… (неразборчиво)

Диспетчер: Сообщите свое решение, пожалуйста.

Пилот: Радар

Диспетчер: Сообщите свое решение, пожалуйста.

Пилот: Мне нужен ответ: какой код (неразборчиво)? Зеленый, желтый или красный?

Диспетчер: оставайтесь на линии

Диспетчер: 09:45:09 Говорят, код красный.

Пилот: Вас понял, в таком случае мы запрашиваем сохранить нынешнюю позицию.

Диспетчер: Понял, сохраняйте текущую позицию, сохраняйте эшелон FL390, развороты по собственному усмотрению.

Пилот: Окей, сохраняем нашу текущую позицию и эшелон FL390

Пилот: 09:47:12 Мы объявляем чрезвычайную ситуацию. MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY (код сигнала бедствия — ред.). Мы планируем перенаправить самолет в аэропорт Минска.

Диспетчер: Сигнал бедствия, принято. Ожидайте.

Пилот: Ожидаем.

Пилот: 09:48:10 Запрашиваем снижение до 10000 футов.

Диспетчер: Снижение FL100

Пилот: Снижение (неразборчиво)

Диспетчер: С текущей позиции путь свободен до аэропорта Минска, код KOLOS: Кило, Оскар, Лима, Оскар, Сьерра.

Пилот: Прямо до KOLOS.

Диспетчер: 09:50:15: Как поняли?

Пилот: Понял.

Диспетчер: Принято.

Диспетчер: 09:50:24: Вам нужна какая-то информация об аэродроме или погоде?

Пилот: Мы можем (неразборчиво) данные из службы автоматической передачи информации в районе аэродрома ATIS, этого достаточно.

Диспетчер: Вам нужна частота ATIS?

Пилот: У нас есть: 128.850,

Диспетчер: RYR 1TZ


Пилот: Продолжайте.

Диспетчер: Код аэропорта KOLOS, прибытие 2Н, RW ( значение метеорологической видимости на ВПП — ред.) — 31R. Сообщите, если нужны векторы.

Пилот: Окей, KOLOS … сообщите, пожалуйста (неразборчиво)

Диспетчер: KOLOS прибытие 2H

Пилот: KOLOS прибытие 2H, RW —31R,

Диспетчер: Частота службы автоматической передачи информации в районе аэродрома ATIS — 128.850

Пилот: 28.85.

Диспетчер: 09:52:29: Сообщите о числе пассажиров на борту и если есть опасные грузы.

Пилот: Опасных грузов нет. Оставайтесь на линии, нам нужно 130, чтобы избежать…

Пилот: 09:53:00 Поворачиваем на 130, чтобы избежать…

Диспетчер: Вас понял, курс на 130, сообщайте о погоде.

Пилот: Выполняю

Пилот: 09:54:45: На борту 133 человека

Диспетчер: На борту 133 человека, принято, спасибо

Диспетчер: 09:55:33 Когда будете готовы, сообщите о времени прибытия.

Пилот: 09:56:48: Запрашиваю снижение 9000 футов.

Диспетчер: Снижение 9000 футов

Диспетчер: 09:57:12: Теперь контактируйте с «Минск». «Подход» — частота 125.9

Пилот: 125.9
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]