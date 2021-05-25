Инцидент с Ryanair: появилась расшифровка переговоров





Из нее следует, что посадить самолет в Минске рекомендовали власти Беларуси. Ранее белорусское госТВ показывало в эфире те же переговоры, но поменяло местами реплики диспетчера и пилота. Так создавалось впечатление, что сажать самолет в Минске изначально решил экипаж.





При этом в ту минуту, когда экипажу поступило сообщение диспетчера о «бомбе», ближайшими аэропортами для рейса были Брест, Гродно и Минск. Но уже в момент, когда экипаж подал сигнал тревоги, ближайшим аэропортом стал Вильнюс. О перехвате самолета истребителем в переговорах не сообщается, при этом Ryanair еще не обнародовали свою версию переговоров.





Новая » публикует полный перевод обнародованной белорусской стороной части переговоров.





Пилот: 09:28:58 Минск, добрый день, это RYR 1TZ (борт Ryanair — ред.), эшелон полета 390 приближаемся к SOMAT (точка входа в воздушное пространство Минского района полетной информации — ред.)





Диспетчер: 09:29:04 RYR 1TZ, это центр управления в Минске, добрый день, видим вас на радаре.





Диспетчер: 09:30:49 RYR 1TZ, это Минск





Пилот: Да, продолжайте.





Диспетчер: RYR 1TZ, сообщаю вам — у нас есть информация от спецслужб, что у вас на борту заложена бомба, ее могут активировать над Вильнюсом.





Пилот: Это 1TZ. Подождите





Пилот: 09:31:17: Окей, это RYR 1TZ. Повторите сообщение.





Диспетчер: RYR 1TZ, я повторяю — у нас есть информация от спецслужб, что у вас на борту бомба. Эту бомбу могут активировать над Вильнюсом.





Пилот: Принято. Ждите





Диспетчер: 09:31:42: RYR 1TZ, в целях безопасности мы рекомендуем вам приземлиться в UMMS (индекса ИКАО аэропорта Минска — ред.).





Карта с данными FlightRadar о передвижениях рейса Ryanair. В момент, когда экипаж подал сигнал бедствия, Вильнюс был ближе для посадки.





Пилот: Окей…это…понял. Дайте нам альтернативный вариант, пожалуйста.





Пилот:09:32:59: Это RYR 1TZ





Диспетчер: RYR 1TZ





Пилот: Бом …прямое сообщение, откуда оно пришло? Откуда вас информация об этом?





Диспетчер: RYR 1TZ, подождите, пожалуйста.





Диспетчер: 09:33:42: RYR 1TZ





Пилот: Продолжайте.





Диспетчер: RYR 1TZ, служба безопасности аэропорта сообщила нам, что получила E-mail.





Пилот: Вас понял, служба безопасности аэропорта Вильнюса или из Греции?





Диспетчер: RYR 1TZ, это письмо прислали в несколько аэропортов.





Пилот: Вас понял, подождите





Пилот: 09:34:49: Это RYR 1TZ.





Диспетчер: RYR 1TZ.





Пилот: Не могли бы вы дать нам частоту для (неразборчиво) компании, чтобы мы могли (неразборчиво).





Диспетчер: RYR 1TZ, повторите, какая частота вам нужна.





Пилот: Нам просто нужно согласовать процедуру с компанией, если для этого есть частота (неразборчиво).





Диспетчер: Вам нужна рабочая частота RYR (код ИКАО компании Ryanair — ред.)?





Пилот: Да, все так, 1TZ.





Диспетчер: Подождите, пожалуйста.





Диспетчер: RYR 1TZ, подождите, пожалуйста.





Пилот: Жду.





Пилот: 09:39:30: Это RYR 1TZ, есть информация?





Диспетчер: RYR 1TZ, ожидайте, ждем информацию.





Пилот: Не могли бы вы повторить, что в какой аэропорт надо? Что власти…(неразборчиво), чтобы развернуться…





Диспетчер: RYR 1TZ, слышу вас «на троечку», повторите, пожалуйста.





Пилот:09:39:57: Это RYR 1TZ .





Диспетчер: RYR 1TZ, продолжайте.





Пилот: Можете еще раз назвать код IATA аэропорта, в который власти рекомендовали нам развернуться?





Диспетчер: RYR 1TZ, принял, подождите, пожалуйста.





Пилот: Хорошо, я даю вам (неразборчиво). Можете еще раз назвать код IATA аэропорта, к которому власти рекомендовали нам развернуться?





Диспетчер: RYR1TZ, ждите.





Пилот: Жду, принял.





Диспетчер: 09:41:00: RYR 1TZ.





Пилот: Продолжайте.





Диспетчер: Код IATA — MSQ (Минск — ред.).





Пилот: Повторите, пожалуйста.





Диспетчер: Код IATA — MSQ.





Пилот: MSQ, спасибо.





Пилот: 09:41:58: RYR 1TZ. Повторите, откуда пришла рекомендация перенаправить нас в Минск? Откуда она пришла? От компании? Она исходила от руководства аэропорта вылета или аэропорта прибытия?





Диспетчер: RYR 1TZ, это наши рекомендации*.





*ВАЖНО





Ранее государственный телеканал «Беларусь 1» привел этот фрагмент переговоров в эфире, поменяв местами атрибуцию диспетчера и пилота. В итоге отрывок выглядел так, будто диспетчер спрашивает, кто принял решение посадить самолет в Минске, а пилот якобы ответил, что это «рекомендация» самого экипажа.









Диспетчер: Это наши рекомендации





Пилот: Повторите, пожалуйста





Диспетчер: Это наши рекомендации





Пилот: (неразборчиво)





Пилот: Вы говорите, что это ваши рекомендации?





Диспетчер: Чарли-Чарли (подтверждаю — ред.)





Диспетчер: 09.42.49: у нас есть частота службы наземного сервиса Вильнюса 131.750





Пилот: 131.75. Мы связались… (неразборчиво)





Диспетчер: Сообщите свое решение, пожалуйста.





Пилот: Радар





Диспетчер: Сообщите свое решение, пожалуйста.





Пилот: Мне нужен ответ: какой код (неразборчиво)? Зеленый, желтый или красный?





Диспетчер: оставайтесь на линии





Диспетчер: 09:45:09 Говорят, код красный.





Пилот: Вас понял, в таком случае мы запрашиваем сохранить нынешнюю позицию.





Диспетчер: Понял, сохраняйте текущую позицию, сохраняйте эшелон FL390, развороты по собственному усмотрению.





Пилот: Окей, сохраняем нашу текущую позицию и эшелон FL390





Пилот: 09:47:12 Мы объявляем чрезвычайную ситуацию. MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY (код сигнала бедствия — ред.). Мы планируем перенаправить самолет в аэропорт Минска.





Диспетчер: Сигнал бедствия, принято. Ожидайте.





Пилот: Ожидаем.





Пилот: 09:48:10 Запрашиваем снижение до 10000 футов.





Диспетчер: Снижение FL100





Пилот: Снижение (неразборчиво)





Диспетчер: С текущей позиции путь свободен до аэропорта Минска, код KOLOS: Кило, Оскар, Лима, Оскар, Сьерра.





Пилот: Прямо до KOLOS.





Диспетчер: 09:50:15: Как поняли?





Пилот: Понял.





Диспетчер: Принято.





Диспетчер: 09:50:24: Вам нужна какая-то информация об аэродроме или погоде?





Пилот: Мы можем (неразборчиво) данные из службы автоматической передачи информации в районе аэродрома ATIS, этого достаточно.





Диспетчер: Вам нужна частота ATIS?





Пилот: У нас есть: 128.850,





Диспетчер: RYR 1TZ









Пилот: Продолжайте.





Диспетчер: Код аэропорта KOLOS, прибытие 2Н, RW ( значение метеорологической видимости на ВПП — ред.) — 31R. Сообщите, если нужны векторы.





Пилот: Окей, KOLOS … сообщите, пожалуйста (неразборчиво)





Диспетчер: KOLOS прибытие 2H





Пилот: KOLOS прибытие 2H, RW —31R,





Диспетчер: Частота службы автоматической передачи информации в районе аэродрома ATIS — 128.850





Пилот: 28.85.





Диспетчер: 09:52:29: Сообщите о числе пассажиров на борту и если есть опасные грузы.





Пилот: Опасных грузов нет. Оставайтесь на линии, нам нужно 130, чтобы избежать…





Пилот: 09:53:00 Поворачиваем на 130, чтобы избежать…





Диспетчер: Вас понял, курс на 130, сообщайте о погоде.





Пилот: Выполняю





Пилот: 09:54:45: На борту 133 человека





Диспетчер: На борту 133 человека, принято, спасибо





Диспетчер: 09:55:33 Когда будете готовы, сообщите о времени прибытия.





Пилот: 09:56:48: Запрашиваю снижение 9000 футов.





Диспетчер: Снижение 9000 футов





Диспетчер: 09:57:12: Теперь контактируйте с «Минск». «Подход» — частота 125.9





Пилот: 125.9