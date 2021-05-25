НВ напоминает, какие государства и авиакомпании уже пошли на такой шаг либо планируют это сделать — и что пишут мировые СМИ об эффективности этих мер против Беларуси.





Украина

С полуночи 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. Такое решение принял Кабмин на внеочередном заседании 25 мая. Правительство поручило Мининфраструктуры, Госавиаслужбе и ГП Украэрорух принять необходимые для этого меры.





Украинским авиакомпаниям и самолетам также будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Беларуси.





Кроме того, рейсы Belavia прибывать в Украину не смогут: Госпогранслужбе поручено прекратить оформления пассажиров в таможенных пунктах аэропортов, следующих из Беларуси или в Беларусь.





«Ситуация с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске является нарушением Конвенции о международной гражданской авиации. Решение нашего правительства направлено на обеспечение безопасности полетов и пассажиров», — отметил премьер Денис Шмыгаль.





В 2020 году компания Belavia была третьей по количеству выполненных в авиапространстве Украины полетов (10 644 полета) после турецкой Turkish Airlines (14 623 полета) и МАУ, Международных авиалиний Украины (14 406 полетов). Об этом свидетельствуют данные госкомпании Украэрорух.





Belavia значительно нарастила свою активность в Украине после того, как в 2015 году были запрещены прямые рейсы между Украиной и Россией. Белорусская авиакомпания превратилась в своеобразного транспортного «посредника» между странами, выполняя рейсы из Киева в Минск, а затем в любой из аэропортов России.





«Конкуренция была настолько серьезной, что МАУ прекратила полеты в Беларусь в 2019 году. По состоянию на вчера в расписании рейсов Belavia в Минск значились: два рейса в день из Киева (из аэропорта Борисполь); по одному в день из Львова и киевского аэропорта им. Сикорского (Жуляны); пять в неделю из Одессы; три в неделю из Харькова», — напоминает Джеймс Брук, главный редактор Ukraine Business News и бывший корреспондент The New York Times.





Прямые авиарейсы между Беларусью и Украиной, кроме Belavia, осуществлял также украинский авиаперевозчик Мотор Сич.





Belavia выполняла всего около 40 рейсов в неделю из Минска в оба аэропорта Киева, Львов, Харьков, Запорожье, Одессу и Херсон.





Профильный портал Avianews напоминает, что для Belavia рынок Украины был одним из основных. Кроме прямых рейсов, белорусская авикомпания летала через Украину на популярные курорты Турции, Египта и израильского Тель-Авива. В прошлом году на Belavia приходилось 7,5% от всего авиационного трафика Украины.





Великобритания

24 мая Великобритания обязала свои авиакомпании избегать воздушного пространства Беларуси и запретила полеты в стране авиаперевозчика Belavia. Она стала первой страной в Европе, совершившей такой шаг. Ранее Belavia выполняла рейсы из Минска в Лондон совместно с французской Air France.





В британском правительстве допускают, что в принудительной посадке самолета Ryanair и захвате оппозиционера Романа Протасевича участвовали российские спецслужбы.





Глава МИД Британии Доминик Рааб вызвал посла Беларуси, чтобы высказать ему возмущение «грубейшим нарушением международного права». Лондон рассматривать возможность введения новых санкций против Александра Лукашенко и его окружения.





Страны ЕС

Лидеры стран ЕС на саммите Европейского совета 24 мая приняли совместное решение относительно действий режима Лукашенко. Они призвали всех европейских авиаперевозчиков избегать полетов над Беларусью, а государства ЕС — «как можно скорее» ввести дополнительные санкции против официального Минска.





Европейский Совет также призвал закрыть воздушное пространство ЕС для белорусских авиакомпаний и принять все меры для недопуска их рейсов в аэропорты ЕС.





Кроме того, лидеры ЕС согласованно заявили, что ожидают от Международной организации гражданской авиации срочного расследования события в Минске как недопустимого инцидента.





Как до, так и после этого решения ряд государств ЕС озвучили соответствующие планы по прекращению воздушного сообщения с Беларусью.





Литва

Литва, куда направлялся посаженный в Минске рейс Ryanair из Афин, уже запретила авиакомпаниям летать через воздушное пространство Беларуси. Запрет вступил в силу с полуночи 25 мая. Министр транспорта и сообщения страны Марюс Скуодис уточнил, что любые полеты в Литву и из нее через Беларусь будут запрещены. Компаниям будет предложено выбирать другие маршруты. Эти меры коснутся около 180 рейсов из Литвы в южном направлении.





«Вчерашнее происшествие очень четко показало, что, к сожалению, даже когда наши граждане летят в воздушном пространстве нашего соседнего государства, они не находятся в безопасности, и мы не знаем, не будет ли самолет принужден к посадке по тем или иным причинам», — отметил министр.





МИД Литвы рекомендовал своим гражданам не посещать Беларусь, а находящимся сейчас в этой стране — покинуть ее.





Франция

Франция заявила о приостановке разрешения на полеты белорусской компании Belavia, а также рекомендовала другим компаниям облетать Беларусь.





«В целях безопасности пассажиров я попросил авиакомпании, работающие во Франции, больше не летать над воздушным пространством Беларуси. Разрешение на полеты Belavia также приостановлено», — сообщил Жан-Батист Джеббари, госсекретарь при Министерстве транспорта Франции.





Швеция

Транспортное агентство Швеции заявило, что рекомендует шведским авиакомпаниям рассмотреть возможность обхода воздушного пространства Беларуси — аналогично решениям других стран Европы.





Бельгия

Правительство Бельгии потребовало от ЕС ввести согласованные санкции против Belavia, гражданской авиации Беларуси и властей страны. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо предложил полностью запретить самолетам авиакомпании Belavia садиться в аэропортах стран ЕС.





США

Администрация президента США Джо Байдена сейчас разрабатывает ответные шаги против режима Лукашенко. Белый дом рассматривает варианты привлечения к ответственности людей, причастных к посадке самолета Ryanair в Минске и задержанию сооснователя Nexta Романа Протасевича.





Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан обсудил инцидент не только со Светланой Тихановской, но с главой МИД Ирландии Саймоном Ковени (Ryanair — ирландская компания). Стороны «осудили принуждение к отклонению от курса» самолета и «договорились держать связь по вопросу подходящего ответа».





Какие авиакомпании не будут летать над Беларусью Первой Беларусь начала облетать авиакомпания AirBaltic. Сейчас в этом списке:

AirBaltic, Латвия

AirFrance, Франция

All Nippon Airways, Япония

AviaSolutions, Кипр

Austrian Airlines, Австрия

Вritish Airways, Великобритания

Finnair, Финляндия

Iberia, Испания

KLM, Нидерланды

KlasJet, Литва

LOT, Польша

Lufthansa, Германия

SAS, Швеция

Singapore Airlines, Сингапур

WizzAir, Венгрия

Авиакомпании Великобритании, Литвы, Украины, Франции

Как оценивают авиационную блокаду Беларуси в мировых СМИ

Журнал The Economist констатирует, что несмотря на обширную волну возмущения действиями властей Беларуси ответ стран ЕС на задержание Протасевича и принудительную посадку пассажирского рейса пока выглядит скорее мягким.





«Превратить это возмущение в значимые действия оказывается труднее. Вечером 24 мая лидеры ЕС собрались в Брюсселе на запланированный заранее саммит, в повестку которого в спешном порядке добавили ​​Беларусь.





После дискуссии за ужином лидеры сделали краткое заявление, суть которого сводилась к минимально необходимым мерам. Они потребовали освободить Протасевича и его подругу, задержанную вместе с ним. Они призвали всех базирующихся в ЕС авиаперевозчиков избегать воздушного пространства Беларуси (очевидная мера предосторожности, которая не причинит никаких неудобств Лукашенко) и согласились закрыть аэропорты ЕС для белорусских авиакомпаний — это будет иметь хоть какой-то эффект. Британия, больше не являющаяся членом ЕС, ранее в тот же день сделала то же самое», — отмечает The Economist.





Что же касается санкций, которые рекомендовали ввести против режима Лукашенко лидеры Евросоюза, то пока не сообщалось никакой конкретики о том, какими могли бы быть такие меры и когда их могут ввести. «В прошлом достижение согласия по таким шагам было медленным и мучительным процессом — каким обычно и является достижение любого консенсуса среди 27 членов [ЕС]», — напоминает The Economist.





В свою очередь, американская CNBC отмечает, что Запад, похоже, имеет ограниченный перечень вариантов для возможного консолидированного ответа на действия властей Беларуси.





«Международная организация гражданской авиации, базирующаяся в Монреале [Канада], не имеет [достаточных] регуляторных полномочий, а ЕС не обладает властью в отношении рейсов, взлетающих и приземляющихся в Беларуси или пролетающих над ее воздушным пространством, кроме прямых рейсов, которые выполняются из Европы или садятся в европейских аэропортах, — напоминает CNBC. — В прошлом году ЕС и США ввели несколько серий финансовых санкций против Минска, что никак не повлияло на поведение Лукашенко, который удержался у власти вопреки массовым демонстрациям против его правления после спорных [результатов] выборов».





Отдельно CNBC указывает, что необходимость избегать воздушного пространства Беларуси «замедлит полеты и будет стоить авиакомпаниям денег». Поэтому остается неясным, как много авиаперевозчиков пойдут на такой шаг, если не будут введены жесткие запреты.