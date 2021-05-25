Макрон предложил пригласить белорусскую оппозицию на саммит G7
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает за то, чтобы белорусские оппозиционные политики были приглашены на саммит G7 в июне в Лондоне, сообщает Agence France Presse со ссылкой на источник в окружении президента.
Экс-кандидат Беларуси, оппозиционный политик Светлана Тихановская в свою очередь отметила, что "вчера общалась с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и предложила своё участие в саммите". "Господин Макрон был первым президентом, с которым у меня состоялась встреча осенью 2020 года, и я очень признательна за его инициативу – и тогда, и сейчас", - сказала Тихановская.
Она поблагодарила Макрона "за призыв пригласить демократические силы Беларуси на саммит G7".
14:31 25/05/2021
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