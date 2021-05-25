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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

"Ловушка, которую расставляет Кремль, захлопнулась"

Информацию о нахождении на борту Романа Протасевича российские спецслужбы передали белорусской стороне через своих агентов влияния в белорусских силовых структурах, которые и предложили Лукашенко вариант с псевдоминированием и принудительной посадкой самолёта.

О последствиях для режима Лукашенко этой спецоперации пишет в своем телеграме Центр стратегических и внешнеполитических исследований

"Судя по многочисленным намёкам, информацию о нахождении на борту Романа Протасевича и якобы ряда других оппозиционных активистов из штаба Светланы Тихановской российские спецслужбы передали белорусской стороне через своих агентов влияния в белорусских силовых структурах, которые и предложили Александру Лукашенко вариант с псевдоминированием от имени Хамас, перехватом и принудительной посадкой самолёта в национальном аэропорту "Минск". 

Цель данной рефлексивной игры заключалась в программировании именно той реакции Лукашенко, которую весь мир наблюдал в воскресенье, со всеми вытекающими эффектами для его международной репутации. Теперь Беларусь в глазах мира - это страна-изгой, угроза международной безопасности и стабильности, в отношении которой международное сообщество будет применять системную политику давления. 

Рискуем предположить, что информация была доложена только после регистрации Протасевича на борт. Поэтому доклад был организован в таком виде, чтобы времени для обдумывания и принятия  решения практически не оставалось. 

По итогу:

• Рефлексивная ловушка, которую расставляет Кремль и о которой мы предупреждаем с самого начала президентской избирательной кампании, захлопнулась; 

• Белорусский политический кризис из  внутреннего окончательно трансформировался в кризис международного масштаба;

• Внутри- и внешнеполитические издержки данной операции превышают любые выгоды и ценность той информации, которой владеет Протасевич;

• Данный инцидент резко раскручивать санкционную спираль, теперь на повестке дня расширение и ужесточение политических и экономических санкций со стороны Запада, включая секторальные (под прицелом санкций теперь: логистика и транзит, калий, ВПК, гособлигации). И как следствие - усиление токсичности Беларуси для всех её партнёров, включая Россию и Китай из-за угрозы распространения вторичных санкций;

• Главным бенефициаром инцидента является Кремль. Теперь Беларусь не только рискует оказаться в международной блокаде, но и практически полностью становится зависимой от воли Москвы, которая не намерена снижать интенсивность своего давления;

• Белорусский вопрос гарантировано попадает в повестку дня переговоров Владимира Путина и Джо Байдена со всеми вытекающими рисками в виде совместного американо-российского решения и размена "белорусской монеты". К тому же на фоне произошедшего Путин уже безусловно не "диктатор" и не "убийца";

• Во время саммита, который пройдёт скорее всего во второй половине июня в Женеве или Вене, будут обсуждаться очертания "большой сделки" между Москвой и Вашингтоном, элементами которой будут совместные усилия по сохранению стратегической стабильности и контролю над вооружениями; взаимное невмешательство во внутренние дела; совместное разрешение региональных кризисов; взаимодействие в сфере денуклеаризации Ирана и Северной Кореи и т.д. 

От Кремля ожидают уступок по Донбассу (вывод войск) взамен на смягчение санкций, бессрочную заморозку проблемы принадлежности Крыма, поддержку планов Путина по транзиту власти и возможность "перезагрузить" отношения во всех сферах; 

• В итоге саммит может стать тем карт-бланшем для Москвы, который знаменует переход к более решительным действиям на белорусском направлении по "кыргызстанскому сценарию" с отстранением Лукашенко от власти и отсутствием каких-либо последствий для России из-за её вмешательства во внутренние дела Беларуси;

• США уже дают понять, что готовы компенсировать уступки Кремля по Донбассу, в том числе отказом от торпедирования "Северного потока-2" и, судя по всему, признанием Беларуси частью сферы российского влияния. Тем более, что реальных инструментов влияния на внутриполитические процессы в Минске у Вашингтона нет, а конфликтовать с Кремлем из-за Беларуси нецелесообразно, когда на кону стоит сотрудничество с Россией по более существенным для США вопросам;

• Да и с учётом того, что кремлёвский план решения белорусского кризиса все-таки с формальной точки зрения предполагает "экспорт управляемой демократии", некоторую либерализацию политической жизни через переход к парламентской (парламентско-президентской) форме правления и освобождение политических заключенных, то серьёзного сопротивления со стороны Вашингтона быть не должно;

• С геополитической точки зрения взаимное приемлемое решение белорусского кризиса видится Россией и Западом в так называемой реализации "армянской модели". 

Обменять свой вклад в смену режима в Минске на геополитические, политические и экономические дивиденды от Запада и новой власти в Беларуси - самая рациональная стратегия для Кремля в этой ситуации по той же схеме, по какой Москва разыграла "карабахскую" карту. 

Ведь Кремль больше не собирается инвестировать в "проект Лукашенко" из-за слишком высоких и растущих рисков", - заключают аналитики.
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