Следственный комитет РФ возбудил в отношении политика Алексея Навального уголовное дело об оскорблении судьи Веры Акимовой, которая вела процесс по делу об оскорблении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Об этом Навальный сообщил в инстаграме со ссылкой на следователя по особо важным делам.



