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Дело об оскорблении по делу о клевете: на Навального завели новое дело

На российского оппозиционного политика Алексея Навального завели дело об оскорблении судьи по делу о клевете на ветерана.

Следственный комитет РФ возбудил в отношении политика Алексея Навального уголовное дело об оскорблении судьи Веры Акимовой, которая вела процесс по делу об оскорблении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Об этом Навальный сообщил в инстаграме со ссылкой на следователя по особо важным делам. 

«Ну и третье мое преступление, расследуемое самой высшей следственной инстанцией, — это оскорбление судьи Акимовой. Той самой тетеньки, которая вела сфабрикованное дело об "оскорблении ветерана", поразившее всех юристов страны. Как именно оскорбил, тоже не указано. Тоже просто "Навальный оскорбил — вот ему новое уголовное дело"», — написал Навальный, которого цитирует Дождь.
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