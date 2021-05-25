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Президент Латвии: Замена флага - адекватная реакция на происходящее в Беларуси

Адекватной политической реакцией и сигналом о том, что Латвия не признает правящий режим в Беларуси, во вторник назвал президент страны Эгилс Левитс инцидент с заменой государственного флага Беларуси во время проходящего в Риге чемпионата мира по хоккею.

"Замена флага Беларуси - адекватная политическая реакция и сигнал, что мы не признаем правящий режим в соседнем государстве", - сказал глава государства в эфире местного телеканала ТV3.

Решение Беларуси выдворить из страны всех латвийских дипломатов, по словам Левитса, стало реакцией на последовательные действия Латвии после того, как правящий в Беларуси режим совершил "беспрецедентное нарушение международного права, представляющее угрозу для международного авиасообщения". 

Этот инцидент затронул и Латвию, поскольку в экстренно посаженном в Минске 23 мая самолете ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего по маршруту Афины - Вильнюс, также находились двое граждан этой страны.

Президент Латвии подчеркнул, что Латвия после этого просила от ЕС реакции на ситуацию, и Евросовет договорился о санкциях в отношении властей Беларуси. "Мы защищаем международное право и безопасность международной авиации", - отметил Левитс.
Источник: tass.ru
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