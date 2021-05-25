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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

Арестованные сотрудники TUT.by признаны политзаключенными

Белорусские правозащитник признали политзаключенными всех 15 задержанных граждан страны по делу tut.by, сообщает правозащитный центр «Весна».

В частности, политзаключенными признаны Людмила Чекина, Марина Золотова, Ольга Лойко, Елена Толкачева, Анжела Ассад, Ирина Рыбалко, Мария Новик, Алла Лопатко, Александр Дайнеко, Андрей Авдеев, Сергей Повалишев, Дарья Данилова, Екатерина Ткаченко, Ирина Костюченко и Юлия Чернявская.

Напомним, что Ткаченко, Костюченко и Чернявская находятся не в СИЗО, а под домашним арестом.

Таким образом, число политзаключенных в Беларуси выросло до 421 человека.
"Белорусский партизан"
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