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До 7 лет колонии строгого режима. Северинца и активистов "Европейской Беларуси" тайно судили в Могилеве

На закрытом процессе в Могилеве вынесли приговоры Максиму Винярскому, Дмитрию Козлову, Андрею Войничу, Павлу Северинцу, Павлу Юхневичу, Евгению Афнагелю и Ирине Счастной.

До 7 лет колонии строгого режима. Северинца и активистов "Европейской Беларуси" тайно судили в Могилеве
Максим Винярский, Дмитрий Козлов, Андрей Войнич, Павел Северинец, Павел Юхневич, Евгений Афнагель, Ирина Счастная
На закрытом процессе в Могилевском областном суде Максима Винярского, Дмитрия Козлова, Павла Северинца, Павла Юхневича, Ирину Счастную признали виновными в организации массовых беспорядков (ч. 2 ст.). 293 УК), а Евгения Афнагеля и Андрея Войнича еще в обучении и подготовке лиц для участия в них (ч. 3 ст.). 293 УК), передает Свабода (перевод: БП)

Кроме того, все семь активистов обвинены в подготовке к преступлению (ч. 1 ст.). УК). 13 УК).

Правозащитники объявили подсудимых политзаключенными. Официальные СМИ называют фигурантов уголовного дела "группировкой Тихановского-Статкевича".

На процессе председательствовала судья Ирина Ланчева. По ее приговору:

- сопредседателю оргкомитета партии "Белорусская христианская демократия" Павлу Северинцу - 7 лет колонии усиленного режима;

- координатору кампании "Европейская Беларусь" Евгению Афнагелю 7 лет колонии усиленного режима;

- активисту кампании "Европейская Беларусь" Андрею Войничу 7 лет колонии усиленного режима;

- активисту кампании "Европейская Беларусь" Павлу Юхневичу 5 лет колонии усиленного режима;

- активисту кампании "Европейская Беларусь" Максиму Винярскому 5 лет колонии усиленного режима;

- блогеру YouTube-канала "Серый кот" Дмитрию Козлову 5 лет колонии;

- активистке и редактору телеграмм-каналов (среди них «Мая краина Беларусь») Ирине Счастной 4 года колонии.

Приговор вступит в силу через 10 дней, если обвиняемые не обжалуют его.

Дело в отношении семи активистов и блогеров рассмотрели за две недели. Процесс начался 12 мая. В этот день неподалеку от областного суда задержали двух могилевских журналистов Александра Буракова и Владимира Лобцевича, которые готовили материал о процессе. Позже их осудили на 20 суток административного ареста. 

Также за пребывание возле суда с родными обвиняемых задержали областного координатора оргкомитета "Белорусская христианская демократия" Олега Аксенова и председателя областной организации ОГП Владимира Шанцева. Им присудили по 15 суток изолятора.

Когда и как задерживали фигурантов дела

Павла Северинца задержали 7 июня 2020 года возле его дома после выступления рядом с пикетами альтернативных кандидатов в президенты.

21 августа Северинец должен был выйти на свободу после 75 суток административного ареста. Однако Следственный комитет сообщил, что на политика завели уголовное дело по подозрению в совершении преступления. Позже стало известно, что ему предъявили обвинение в участии в "массовых беспорядках".

Пока велось судебное разбирательство, жена Ольга Северинец узнала, что мужа в следственном изоляторе могилевской тюрьмы № 4 поставили на профилактический учет как склонного к экстремистским и деструктивным действиям. Позже она сообщила, что политику дали статус "склонного к нападению на администрацию". Все его перемещения по тюрьме происходят исключительно в наручниках.

Андрея Войнича, Павла Юхневича и Евгения Афнагеля задержали 25 сентября 2020 года. В октябре им предъявили обвинение в участии в "массовых беспорядках". В феврале 2021 года координатора "Европейской Беларуси" Афнагеля обвиняли еще и в обучении, или подготовке лиц для участия в массовых беспорядках, либо в финансировании такой деятельности.

О задержании Максима Винярского МВД сообщил 26 января 2021 года. По словам правозащитников, его обвиняли в участии в массовых беспорядках.

Дмитрия Козлова задержали 10 июня 2020 года и на следующий день арестовали на 20 суток. Блогер должен был выйти на свободу 30 июня, но его оставили за решеткой. Позже на Козлова завели дело за "организацию или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок".

Блогера Ирину Счастную задержали 18 ноября 2021 года. Как утверждают правозащитники, сотрудники СК попали в ее квартиру переодетыми в форму работников ЖЭС. Хозяйку забрали для допроса в Следственный комитет. 27 ноября ей предъявили обвинение в участии в массовых беспорядках и оставили под стражей.
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